曾有研究指出全球男性精子數量在過去50年間下降50%以上，最近再有一項花費13年進行的瑞士研究，發現男士使用手機的頻率越高，精子數量越少，建議避免將手機放在褲袋，改為放在背包或公文包中，藉此減少使用頻率。

綜合外媒報道，瑞士日內瓦大學與瑞士熱帶和公共衛生研究所 (Swiss TPH) 進行一項研究，在2005年至2018年期間追蹤2886名18到22歲男士，使用手機的習慣與精子品質的關係。

研究發現，使用手機越頻繁，精子數量與濃度越低，每周使用電話1次或以下的男性，相比起每天使用手機1至5次的男性，前者的精子數量及濃度較多，而每天使用手機20次或以上的男性，精子數量及濃度為最低，其精子數量及濃度偏低的風險分別高21%和30%。

研究團隊：手機盡量不要放口袋

另外，此研究亦分別從網絡的強弱和手機擺放的位置進行實驗。結果顯示，研究期間網絡由2G進化至4G，輻射對於精子的影響反而有所回落，但精子的形狀和活力沒有因為網絡強弱而改變，證明網絡電磁場會影響精子的游向的方式和速度，影響其數量及濃度。研究團隊建議，男士應盡量讓手機遠離身體和頭部，例如使用免持電話或耳機，並將手機放在背包或公文包中，避免放在口袋或褲袋裡。

不過是次研究未能確認手機輻射是否對睾丸有直接或間接影響，例如輻射導致睪丸溫度大幅上升，或是干預精液的荷爾蒙分泌等。研究作者Rita Rahban強調，兩者的關係仍有待進一步研究，不能排除精子數量減少或因其他生活習慣或心理因素所造成，例如吸煙、喝酒、環境壓力等。

學者：品質比量重要 3大因素影響生育能力

對於有關研究，英國曼徹斯特大學生育專家Allan Pacey表示，男士們可將手機放在隨行袋中減少使用頻率，但沒有學術性證據說明此做法有效，他亦會繼續把手機放在口袋裡。猶他大學醫學院外科和泌尿外科助理教授Dr. Alexander Pastuszak則表示，精子的品質比量更重要，如果擁有優質的精子，即使數量較少也能生育。

6大營養提高精子活性

台灣泌尿外科專科醫生陳偉傑醫生和羅詩修醫生，曾於Facebook專頁分享男性備孕的秘訣，建議男士可以透過攝取以下6大營養，有助提高精子活躍度：

1. 水：具有潤滑、保護精子的功能。

2. 維他命：能夠促進精子生成、增強精子活性。

3. 優質蛋白質：作為精子生存所需的原料，有助提高精子活力。

4. 鈣及鎂：作為提高精子蛋白酶活性及代謝的必要物質。

5. 鋅及葉酸：有助增加精子總數。

6. 硒：作為組成精子尾巴的成分。



資料來源：泌密會客室—陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師

水：作為精液主要成分，具有潤滑、保護精子的功能，但留意飲用水若遭污染或會影響男性生育率。

維他命：維他命C、D、E能夠促進精子生成、增強精子活性，建議可多曬太陽以幫助自然合成維他命D，多食用堅果類食物以補充維他命E。

優質蛋白質：作為精子生存所需要的原料，當中的精氨酸更是構成精子頭部的主要成分，有助提高精子活力，建議可以多進食瘦肉、蛋類、魚蝦等。

鈣及鎂：作為提高精子蛋白酶活性及代謝的必要物質，建議可以多進食深色蔬菜、黃豆、海帶、蝦皮等。

鋅及葉酸：有助增加精子總數，建議可以多進食蠔、貝類、蛤、蝦、動物肝臟等。

硒：作為組成精子尾巴的成分，如缺乏會令精子呈現彎曲狀，使其活動力變差，建議可以多進食紅肉及海鮮類。