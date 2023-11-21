現代人依賴智能手機，使用社交媒體也成為不少人的日常習慣。香港樹仁大學進行一項針對社交媒體成癮的最新研究，發現年輕及高學歷人士社交媒體成癮的風險更高，而遇上困境時使用社交媒體或會導致更大的心理壓力，建議大家應避免過度使用社交媒體。

樹仁大學新聞與傳播學系及數據分析及民調研究中心，在2021年5月和2022年6月至8月，對447名17歲或以上的本港居民進行兩輪追蹤調查，針對社交媒體成癮進行研究。社交媒體成癮是指過量或不受控制地使用社交媒體，調查發現受訪者社交媒體成癮量平均分數在一年內由1.83 升至1.96（1分代表成癮所產生的負面影響不頻繁；5分代表負面影響十分頻繁），呈顯著上升趨勢。

當中年齡及教育水平的不同，在社交媒體成癮上亦有著差異。研究發現，17至29歲組及30至44歲組別的成癮風險，比45至54歲的用戶高；而專上學位或以上受訪者的社交媒體成癮風險，亦比中三或以下及中四至中七/專上非學位受訪者的風險要高，反映出年輕及高學歷人士有更高風險對社交媒體成癮。有部分受訪者（27.3%）承認自己經常在社交媒體上花費比原本計劃更多的時間，亦有12.3%受訪者表示經常或十分經常有衝動想不斷使用社交媒體，13.2%更會因無法使用而感到煩躁。

過量使用或致更大壓力

調查亦對社交媒體成癮與心理壓力之間的關係作出研究，調查顯示，當人們因為社會變遷、個人前途或工作前景未來的不確定性感到壓力時，容易觸發社交媒體成癮；人們趨向更多使用社交媒體，甚至社交媒體成癮，希望透過社交媒體忘卻現實問題。

此外， 社交媒體成癮與情緒過載也呈正相關，過度使用社交媒體會導致情緒、精力耗竭，繼而引致心理壓力。23%的受訪者表示長時間使用社交媒體對其學業或工作產生負面影響的頻繁程度達到中等或以上水平。研究發現，逃避解決問題或感到自責，會增加使用社交媒體後情緒過載帶來的心理壓力。

甚麼是「心理壓力」?



若有以下情況，或正承受著心理壓力。



1. 我似乎完全無正向感覺

2. 我覺得自己無甚麼可盼望

3. 我覺得生活無意義

4. 我感到呼吸困難

5. 我感到顫抖

6. 我感到很難去放鬆自己

資料來源：香港樹仁大學

研究團隊建議，如使用社交媒體後感到情緒過載及心理壓力，應避免自我批評及否認問題存在，同時尋求家庭、社工及教育工作者的支持。家庭、社工及教育工作者提供的支持對數碼時代的心理健康至關重要。

研究團隊張曉博士及梁家權博士表示，「面對不確定性的外圍環境，年輕人會擔心未來求學和就業前景，而高學歷人士也可能會憂慮自身發展和社會宏觀變化。」他們建議，面對困境時應避免過度使用社交媒體，否則會進一步影響心理健康；如社交媒體成癮影響學業或工作表現，就應尋求專業人士協助。