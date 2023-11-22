床蝨問題令人關注，部分港人甚至會抗拒前往被視為蝨患問題較嚴重的南韓旅遊。永安旅遊今日（21日）就宣布推出「韓國旅行團服務保證承諾」，於指定日期出發前往南韓的旅行團，旅客如於特定地點發現有活床蝨可獲退回旅行團團費。

有關「韓國旅行團服務保證承諾」適用於今年12月1日起至明年2月29日出發前往韓國的旅行團，旅客如在旅行團行程途中在韓國當地發現活床蝨，經由相關工作人員即場核實後，該客人旅程完成返港後可獲退回旅行團團費。有關服務設有多項條款，其重點如下：



適用日期：



2023年12月1日至2024年2月29日出發前往韓國團隊



發現活床蝨地點：



韓國當地指住酒店、旅遊巴士、用膳餐廳



指定核實人員：



隨團領隊、當地導遊、翻譯員、旅遊車司機



退還團費不包括：



旅行團服務費、旅遊保險、各稅項、雜費、簽證費、附加費、各項手續費、行程表列以外之觀光節目／地方、行李超重費用、旅遊業監管局印花成本



其餘限制：



可獲退團費者僅限首位發現活床蝨客人



當地政府加強管控 永安：要求當地酒店旅遊巴徹底清潔



永安旅遊指為應對床蝨問題，韓國政府已實施嚴謹管控措施，包括檢查住宿設施及澡堂等公眾聚集地點，並於地鐵、戲院等場所展開消毒滅蝨。永安旅遊指工作人員亦將嚴格遵守衞生指引，要求接待永安旅行團的當地酒店、旅遊巴、餐廳及行程地點加強檢查及徹底清潔消毒，為旅客提供衛生旅遊環境。