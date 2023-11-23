便秘是不少都市人長期受困擾的問題。新加坡一名女醫生近日在社交網站上分享一招「如廁姿勢」，指能在輕度便秘時幫助排便。影片上傳後，不少網民感謝醫生的分享，又大讚其功效，「我正在便便，這真的很有效」。

綜合外媒報導，新加坡29歲腎臟科醫生Daria Sadovskaya不時在TikTok上分享健康知識。日前她拍片分享，指當便秘時可以坐在廁所上，將左腳跨在右大腿上，然後將身體往左轉，頭看正前方，如同正在做腿部的伸展。她指，這姿勢在便秘時可以幫助快速排便，

「如果便秘，拉不出怎麼辦？試試這個姿勢，它會幫助你快速排便。」

Daria表示，便秘不但會令人感到煩惱和痛苦，同時亦會對健康造成影響，「便秘本身就是一個問題，也會導致痔瘡、肛裂、泌尿系統問題，甚至增加結直腸癌的風險。同時亦會導致營養缺乏、腸道功能障礙、心理問題等」。不過，她提醒這種姿勢只能緩解輕度便秘，除了此方法，同時亦應增加攝取纖維，保持飲水量及規律做運動，亦要避免咖啡因與酒精攝取。

不少網民都感謝醫生的分享，大讚非常有效，「我正在便便，這真的很有效，上帝保佑你的靈魂」、「我現在正在馬桶上，而這招真的很效」。亦有人開玩笑表示，如果有人以這種姿勢如廁，但忘記鎖門被人誤闖，相信場面非常尷尬。

8款食物紓緩便秘

營養學家Charlene Wong曾在Instagram專頁指，都市人生活繁忙、壓力又大，有時不良的飲食習慣加上缺乏運動，容易導致腸胃功能變差，造成便秘，令人煩擾。所以她分享以下8款食物，有助紓緩便秘問題：

8款解便秘天然食物

1. 咖啡

有助刺激腸道蠕動、幫助腸道收縮、幫助益菌存活於腸道

2. 秋葵

有助改善消化能力、保護胃黏膜、刺激腸道蠕動

3. 蘋果

有助促進腸道蠕動

4. 蕃薯

有助滋潤腸道中的益菌、促進腸道蠕動

5. 綠色奇異果

有助增強腸道蠕動、改善腸道菌叢環境

6. 火龍果

有助促進腸道蠕動、幫助排便

7. 原味乳酪

有助維持腸道菌叢平衡、改善消化系統並增加排便量

8. 西梅乾

有助刺激腸道肌肉蠕動、增加糞便量

咖啡：含咖啡因，有助刺激腸道蠕動、幫助腸道收縮、幫助益菌存活於腸道，達到促進排便效果。

秋葵：含膳食纖維、果膠及阿拉伯樹膠，有助改善消化能力、保護胃黏膜、刺激腸道蠕動，以改善便秘問題。

蘋果：含豐富膳食纖維、果膠及水分，有助促進腸道蠕動，幫助排便。

番薯：含膳食纖維和寡糖，有助滋潤腸道中的益菌、促進腸道蠕動，以改善便秘問題。

綠色奇異果：含豐富膳食纖維，幫助腸道蠕動，改善腸道菌叢環境，舒緩便祕問題。

火龍果：含膳食纖維和果膠，有助促進腸胃蠕動、幫助排便，以改善便秘問題。

原味乳酪：含益生菌，有助維持腸道菌叢平衡、改善消化系統並增加排便量。

西梅乾：含膳食纖維和山梨糖醇，有助刺激腸道肌肉蠕動，具有吸水和膨脹效果，有助增加糞便量並容易排出體外。