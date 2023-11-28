按腳竟慘被剷走腳趾甲？一名患甲溝炎的港男分享慘痛經歷，指早前到深圳按腳，期間被技師以治療灰甲為名，剷走腳趾甲，令港男感相當氣憤。

該名港男上周五（24日）在Facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發文大呻慘痛經歷，指2周前北上到位於深圳福田口岸的「專業修腳房」按腳，由「七號師傅」負責按摩。期間技師發現港男腳趾公兩旁的肉有異樣，港男就指該位置有疼痛感，技師便推斷他患上甲溝炎，指可以收費1,000元（人民幣·下同）為他處理。不過港男表示已在港作專科治療，拒絕技師。技師便叫事主購買一支100多元的藥水回家塗抹，15日後再回來處理。

2周後，港男再到修腳房找回「七號師傅」處理，怎料技師卻作出驚人行為，

「佢最初都係平時啲師傅咁先批腳皮同剪腳甲，由於太眼瞓睡著了。但突然一下勁痛令我醒咗，發現佢幫我批走晒腳趾公啲腳甲！」

港男馬上質問技師，對方僅表示自己見港男腳趾公有灰甲，才為他治療；對於港男的指責及解釋，技師更發脾氣離場，認為自己是「好心無好報」。港男對此感相當氣憤，故發文警世，提醒網民小心「中伏」，

「真係好嬲！呢個七號師傅，冇同我講會點做，就幫我剷走晒腳趾公啲腳甲...... 大家如果去呢間嘢按，就真係要小心啲。」

此事引來網民熱議，不少人都同情港男的經歷，並提醒道：「大陸修甲好多時話人係灰甲，明明唔係都夾硬話係灰甲，所以大家都要自己小心判斷」、「甲溝炎係正常套路，我都中過招不過平啲」、「我發覺大陸啲腳舖頭啲人個個都話你有灰甲，話你有腳甲嵌入，跟住就叫你買藥」另有網民疑問：「明知自己隻腳有樹（事）都仲去洗腳嘅」、「這種店也敢去搞，真的服了你們這些香港人」。

醫生拆解甲溝炎5大成因

台灣皮膚科主任醫生蔡長祐曾拆解甲溝炎的5大成因：

甲溝炎5大成因

1. 穿不合腳或過緊的鞋子

過硬、窄、小的鞋子會壓迫造成嵌甲，而鞋子太鬆也容易讓腳趾前端摩擦

2. 過度修剪趾甲

把趾甲剪太短或把趾甲修成圓弧、尖角形

3. 先天性甲面過寬

4. 反覆拔除趾甲

5. 扁平足

大腳趾容易著地，產生壓力並磨擦甲床邊緣

資料來源：皮膚科主任醫生蔡長祐





甲溝炎依程度會有不同的治療方式。蔡醫生指，除了拔除部分趾甲及修剪過度增生肉芽組織外，也可透過趾甲矯正器治療。醫生會利用利用記憶金屬絲、膠狀貼片等素材產生回彈力量，將捲曲趾甲扳平，從而把趾甲矯正。如灰甲患者要搭配抗黴菌藥、厚甲患者則需做甲面處理，再輔以矯正器的治療，一般療程約需3至6個月左右。

蔡醫生提醒，若趾甲周圍經常疼痛、旁邊常流膿或流血，或是趾甲經常插入旁邊的肉，應尋求專科醫生協助，盡早接受治療。另外，他又提供以下5個護甲貼士，減低患上甲溝炎機會：

護甲5招

1. 穿著合腳的鞋子

2. 避免腳部激烈碰撞

3. 趾甲要平剪且留白，最佳剪趾甲時間是在洗澡後趾甲較軟

4. 雙腳和趾甲周圍皮膚塗抹乳液或指緣油加強保濕，減少硬皮發生

5. 每日將指肉往外撥，幫助趾甲周邊皮肉恢復彈性，以免產生硬皮，影響趾甲生長