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28/11/2023

抗壓食物 | 壓力大、情緒差可以靠飲食改善！哪些食物釋放「快樂荷爾蒙」？哪些可以紓緩焦慮、改善失眠？

#健康小tips #壓力 #情緒低落 #失眠 #情緒 #色胺酸 #血清素 #酪胺酸 #鎂 #維他命B6 #三文魚
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　　都市人生活繁忙，工作、家庭、生活都會成為隱形的壓力來源。有營養學家提醒大家，懂得減壓、紓緩心情和調節情緒，照顧好個人心理健康非常重要，故此分享以下4種營養素，有助調節情緒、降低壓力、抗抑鬱。

 

減壓抗抑鬱4款營養素

 

　　營養學家Charlene Wong在Instagram專頁中發文指出，以下4款營養素有助調節心理健康：

 

4款營養素減壓抗抑鬱(以每100ｇ計算)

色胺酸
三文魚　　248mg
雞胸肉　　272mg
枝豆　　　219mg
雞蛋           131mg
燕麥           157mg
豆腐             70mg

酪胺酸
三文魚　　1207mg
花生 　  　  621mg
牛奶　　　  170mg
牛排          1279mg
豬排          1228mg
芝士            596mg


芝麻   　　361mg
牛蒡  　　 537mg
核桃　　　170mg
牛油果         29mg
黑朱古力    146mg
香蕉             27mg

維他命B6
金奇異果    0.28mg
大蒜   　　 0.94mg
吞拿魚　　 0.63mg
紫椰菜        0.93mg
粟米            0.44mg
車厘茄          0.2mg

資料來源：annyeong.healthylife@instagram

 

　　色胺酸：是合成血清素及褪黑激素的重要物質。血清素俗稱「快樂荷爾蒙」，有助紓緩情緒及放鬆心情，當體內血清素過低時，容易引致情緒低落、失眠、頭痛等問題；而褪黑激素就有助調節腦部的睡眠因子，當體內褪黑激素不足時，容易影響睡眠質素和生理時鐘。一般建議成人每日要攝取每公斤體重3.5毫克的色胺酸，建議進食三文魚、雞胸肉、枝豆（又稱毛豆）、雞蛋、燕麥、豆腐等。

 

　　酪胺酸：是為快樂激素「多巴胺」和去甲腎上腺素的原料之一。多巴胺有助調節情緒及抗壓，當人要面對負面情緒和壓力時，身體就需要更多酪氨酸以平衡心理狀態。一般建議成人每日要攝取每公斤體重1克的酪胺酸，建議進食三文魚、花生、牛奶、牛排、豬排、芝士等。

 

　　鎂：具有促進神經傳遞穩定的功能，有助紓緩焦慮、改善睡眠質素、放鬆心情、抵抗抑鬱。一般建議成人每日要攝取每公斤體重330毫克的鎂，建議進食芝麻、牛蒡、核桃、牛油果、黑朱古力、香蕉等。

 

　　維他命B6：有助促進血清素、多巴胺等荷爾蒙合成和分泌，從而調解情緒、紓緩壓力。一般建議成人每日要攝取每公斤體重1.6毫克的維他命B6，建議進食金奇異果、大蒜、吞拿魚、紫椰菜、粟米、車厘茄等。

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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