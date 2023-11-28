學生情緒問題備受關注。香港童軍總會童軍知友社前日（25日） 舉辦「SOUL Nice To Meet You 精神健康守護者體驗工作坊」，同時公布「中學生精神健康問卷調查」結果，發現過半中學生感受到不同程度情緒困擾，逾七成學生感到焦慮、容易苦惱、動怒、憂鬱及自卑，另有六成受訪學生具不同程度失眠問題。甚至近10%受訪中學生有自我傷害的念頭，其中女性比率達16%，相較男性7%高出一倍有餘，有八成人更表示不會與朋友或家長求助，情況值得關注。童軍知友社指，單在上月已處理17宗意圖自殺個案，接近去年全年總數，呼籲社會各界主動關懷青少年，及早作出轉介及支援，避免香港青少年精神健康問題進一步惡化。

近10%學生有自殘念頭

據了解，是次調查運用簡式健康量表（BSRS-5）作為問卷主體，分別於本港社區及42所中學以隨機抽樣方法，邀請中一至中六的中學生填寫問卷，調查共收回2,005份有效問卷。

結果顯示，當中接近10%受訪者有自我傷害念頭，只有20.44%青少年會與他人，如朋友或家長，分享自我傷害的念頭。另有約37.42%受訪青少年，主觀認為他人對減低自己的精神健康或自我傷害問題，並無太大幫助，甚至完全無幫助，狀況令人憂心。

過半學生情緒陷不同程度困擾

副童軍知友社總監（青少年服務）馮志豪博士表示：「由調查結果顯示，香港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻。」他指出，調查中約22.44%受訪學生有輕度情緒困擾、23.49%有中度情緒困擾，8.58%患有嚴重情緒困擾，精神健康狀態良好的青少年人數不足一半（45.49%），足以顯示實際情況並不理想。

馮博士續指，調查中約42.49%青少年患有中等至非常厲害的焦慮；另外，約有47.28%青少年有中等至非常嚴重的自卑情況，此兩項精神健康變項皆與自殺風險具密切關係。

本次調查屬於匿名填表，但當中約28.93%受訪青少年主動留下實名聯絡資料，表示願意接受社工跟進服務。馮博士認為這些青少年本人亦意識到問題嚴重，而且需要求助，強調香港青少年精神健康狀況實不樂觀，嘆：「持份者對他們的幫助，也未能達到青少年的期望。」

童軍知友社促社會正視問題

童軍知友社促請政府當局、青少年父母、老師、同學及朋輩等應正視青少年精神健康問題、主動關懷身邊青少年。馮志豪博士認為，想有效減低青少年自殺率，必須從根源處理，而非只於發生自殺情況時才緊急介入，建議應加強青少年學習「自我關懷」概念並透過具吸引力的介入工具，幫助他們及早辨識自己精神健康狀態，於需要時懂得求助。

社會宏觀層面上，則建議外界持份者應接受訓練，掌握覺察青少年情緒敏銳度的元素及「1問、2應、3轉介」的技巧，及早辨識、及早支援青少年的精神健康狀態。

學童自殺7大徵兆

精神科專科醫生樂芷穎早前接受訪問，指學童在選擇輕生前有機會出現7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意。



1.低調消極，不願見人



2.說話負面

如「覺得自己沒用」、「成為身邊人負擔」



3.身體無故不適，常缺課，不能專注等



4.失去生活自理動力

如不願洗澡、進食、失眠



5.在社交平台表達絕望、自責、死亡等負面內容



6.學業成績突然一落千丈



7.寫信向身邊人道謝，甚至告別



資料來源：精神科專科醫生樂芷穎

家長處理方法

如發現學童出現上述徵兆，樂芷穎醫生建議家長、老師等身邊人應首先與學童展開開放性溝通，避免過度反應而迫使學童一下子道出所有困擾的煩惱，甚至責備對方沒向家長坦白心聲，因為此舉有機會引發反效果。家長應透過積極的聆聽，讓學童在安全的地方盡情分享其感受。同時應尋求社工、醫護人員等專業人士幫忙，再另外商討後續方案，包括是否需要安排學童即時入院等。

此外，家長亦應把家中的危險物品收好，包括藥物、利器等，如覺得學童情緒始終難以控制，應尋求醫生介入幫忙。如有即時危險，急症室其實亦有精神科的服務，坊間亦有不少組織提供心理健康的支援及熱線供參考。

要預防學童輕生，樂芷穎醫生建議家長應首先避免在學童面前與伴侶爭執，同時要定期與學童對話，切勿以為學童已長大，懂得獨立處理事情。但其實學童在青春期時，正踏入另一個脆弱的成長階段，其情緒會容易受到壓力而變化，但他們不想被家長密切地關顧。因此家長在這期間要懂得處理學童敏感的情緒，主要是多些開放性的聆聽，或者可多表達對他的支持，包括把自己「一直都在」的訊息傳達給對方。

學校方面，校方可多留意學童在校的表現，包括與同學的相處，成績改變的幅度等，亦可定期舉辦朋輩支援小組，觀察學童的情緒健康。同時家長與校方應通力合作，把對學童的觀察定期分享予對方，避免忽略了學童的情緒需要。



