小心健身、操肌過度，反令身體受損！內地一名年輕男子熱衷健身操肌，每周會花5天到健身房鍛煉。除了經常進食高蛋白質的食物外，他還會在每次鍛煉完畢後吃2匙的蛋白粉和肌酸。在最新一次體檢中，結果顯示他「肌酸酐指標超標」，於是向中醫求助。醫師證實他「腎虛」，並指過度攝入蛋白質會增加腎臟負擔，或令腎臟造成不可逆轉的地步。

綜合內媒報道，浙江杭州28歲男子小王（化名）身高180厘米、體重80公斤(約176磅)，惟近日體檢報告顯示其「肌酸酐指標」屬超標，正常值為57-97μmol/L，但他的肌酐值則是99 μmol/L，因而在女友陪同下到杭州市腎臟病醫院（杭州市中醫院）求醫。對此，該院院長陳洪宇主任診斷他為「脾腎兩虛證，需要補益氣陰」。

據悉，從事金融業的小王工作相當忙碌，經常需要捱夜加班及出差，但他表示：

「我以前很瘦，肌肉比較少，自己想練得好看點。穿衣顯瘦，脫衣有肉......再忙都要抽時間健身。」

故此，即使深夜才放工，他仍一直堅持每周5天到健身室操肌。飲食方面，除了平日所吃的肉（尤其是牛肉）、蛋、奶之外，「每次練完還要吃兩匙（大概60克）蛋白粉和同量的肌酸，我的教練說這樣見效最快。」在飲食和訓練雙管齊之下，不到一年已成功增加6公斤（約13.2磅）的骨骼肌。

對此，陳洪宇指出：「現在很多年輕人都這樣，喜歡健身，一味追求練出肌肉，其實長時間高強度的無氧運動很容易損傷小血管。」他續指，若加上過度蛋白質的攝入，會令腎臟需要代謝的產物大幅增加，從而增加了腎臟的負擔。

陳洪宇強調，血肌酐水平可作為衡量腎臟功能的好壞指標，當補充肌酸或進食大量肉類後，都會令血液和尿液中的血肌酐水平上升，所以偶爾的上升並不代表腎臟功能變差。可是，如果在同一時段內多次檢查指標都上升，那就要多加注意了。他建議小王先暫停高強度健身，不額外補充蛋白粉和肌酸，過一段時間再檢查指標是否下降。

25歲男腎臟卻如60歲

陳洪宇補充指，類似病例並不罕見。他曾接收過一名同樣熱衷健身的25歲男病人，為追求肌肉量的他因過度補充蛋白質，令腎臟「累壞了」，也是因「肌酸酐指標超標」前來求醫，不過已經太遲了，「這個小伙子就是25歲，卻有著60歲的腎，腎臟功能相較同齡正常人差了很多。」

他大嘆可惜，即使他停止健身和吃蛋白粉，其肌酸酐指標依然沒有下降，腎臟的負擔已不可逆轉了。

保護腎臟兼肌肉5大重點

健身之餘，也要好好保護腎臟。台灣腎臟科醫生洪永祥早前在Facebook專頁建議大家，腎功能正常者的蛋白質適當攝取量為每公斤體重1.2至1.5克；而慢性腎衰竭或腎絲球過濾率已經低於45分的人，就要進行低蛋白飲食，建議每公斤體重攝取0.6至0.8克蛋白質；針對重訓運動者，需要長期攝取大量蛋白質，醫生引述2016年一篇系統性回顧研究，表示一般健康成年人的蛋白質攝取量最多不要超過每天每公斤體重2克，長期不會對腸道、肝臟、腎臟、心血管產生傷害。

他分享以下5大重點，能同時兼顧肌肉並保護腎功能：

1.攝取足夠水分，每天喝足體重的4%，運動每30分鐘多增加250ml。



2.降低所有會傷腎的習慣如捱夜、吸煙、含糖飲料等。



3.增加以植物性蛋白為主的蛋白質來源。



4.增右腸道排毒，多攝取腎性益生菌及膳食纖維，每天固定時間排便，避免便祕。



5.每年至少進行1次驗血驗尿以評估腎功能健康。



資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法