新冠肺炎自2020年初爆發至今，已踏入近4周年。隨著新冠疫苗、特效藥等出現，雖然新冠疫情目前已經大為緩和，不過，流感、人類偏肺病毒(HMPV)、呼吸道合胞病毒（RSV）等病原體近期再次在內地出現，再次掀起港人對爆發新一波疫情的憂慮。本港呼吸系統科專科醫生許建名接受訪問時指，其實這類病毒每年都會出現，相比過往亦沒有大幅增長的趨勢。他強調，港人自經過新冠疫情後，其大幅提高的防疫意識本身已有助香港達到群體免疫。

港人防疫意識助促成群體免疫

許建名醫生指出，相比新冠肺炎的爆發初期，目前本港新冠病毒的流行情況、對社區風險已有所緩和，當中的病毒致命率已由當年的3%至5%，已下跌至目前不足1%，可能每1000個病人中也不會有人出現致命風險，再加上後來陸續研發出新冠疫苗及特效藥等介入，本港目前的新冠病毒再爆發的風險已大為下跌。

然而，內地近期接連湧現流感、支原體肺炎、人類偏肺病毒(HMPV)、呼吸道合胞病毒（RSV）和嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）等呼吸道個案，坊間亦憂慮這波感染潮恐在冬季下襲港，令本港再爆發新一波疫情。許建名醫生對此直言，其實上述病原體的感染個案基本上每年都會在世界不同地方出現，並不局限在中國內地，可視為常見的病毒感染，數據上亦未有見到劇增的趨勢。他估計因目前市面自疫情後已回復到一般的社交狀態，才導致這些病毒感染病例似有上升跡象。

不過他提醒，老人、慢性病患者及兒童等高危人士的感染風險會相對較高，嚴重者甚至有致命風險，但病情一般不會如新冠肺炎般嚴重。許建名醫生指出，除了疫苗及藥物外，其實港人自經歷過去的新冠疫情後，所學習到的防疫意識已經對預防感染大有正面作用，因為每個人幾乎已成為某程度上的「防疫專家」，特別是不少人已養成用膳前後會使用酒精搓手液、使用公筷、出入人潮眾多的地方主動佩戴口罩等習慣，這些良性的行為模式改變其實是具有極大的影響力，港人防疫意識的提高正正是促成香港達到群體免疫的重要工具之一。

季節性流感8類人士較高危

1. 6個月至11歲兒童



2. 50歲或以上人士



3. 醫護人員(包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員)



4. 居於護理院舍(例如安老院舍和殘疾人士院舍)的人士



5. 孕婦



6. 長期病患者



7. 家禽業從業員



8. 從事養豬企屠宰豬隻行業的人士



資料來源：疫苗可預防疾病科學委委會

香港抗疫工作值得驕傲

對於有意見認為，不少孩子因為過往在新冠疫情期間經常佩戴口罩，令身體被過分保護而導致現在除下口罩後，對流感等病毒抵抗力下降的說法，許建名醫生直言沒法如此比較：「因為現在是現在，當日是當日」。他指出，面對當日的嚴峻疫情，當時大家只能夠著眼於應付當時的新冠感染風險，「你不能因為一些未來對流感抗體的考慮，而在新冠疫情期間不去作出戴口罩等防疫措施」，這並非恰當的處理手法。

要預防新冠病毒或其他病原體個案再爆發 許建名醫生坦言亦明白到市民近年可能已出現抗疫疲勞。而市民過往接種疫苗所產生的體內抗體，每月預期大約會下降6%至8%，一年過後抗體幾乎已消失了大半部分，因此他呼籲老人、小童及慢性病患者未來有機會需優定期「補針」。

事實上，相比全球其他地方，他認為香港過去整體的抗疫工作完全沒有需要批判的地方，香港的醫療隊伍、專家團隊、社區各界人士及市民等在疫情所付出的資源、時間、心機：

「大家只有做多，沒做少，這是香港人值得驕傲的，可作為其他國家效法的對象......如本港未來再爆發世紀疫情，香港現有的防疫意識、知識，各界合心合力的態度正正是最強的防疫。」