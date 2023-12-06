女士們注意，小心過份操勞易衰老！內地有一名女子近日便以自己為例子，上載了一段名為「斷崖式衰老」的影片，顯示自己於20天內急速老化。片中，20天後的她不但滿面皺紋，更臉容浮腫，她以此告誡網民要愛惜身體，切勿過度操勞。

綜合內媒報道，山東一名42歲3孩單親媽媽，已「一拖三」獨自照顧子女9年。她近日在影音平台「抖音」上載了數段影片，只見畫面中的她臉部皺紋明顯、眼神憔悴，與20天前仍精神奕奕的她有著鮮明的對比。

面對「斷崖式衰老」，事主留言表示「連續每天浮腫腫了快20天了」，自己亦寢食難安，因此一直在看病，一直在鍛煉身體，一直在保養。而拍攝影片的目的，則是為「想素顏拍下來看看自己的樣子」，突破內心防線，以接受自己真實的一面。女子亦於片中告誡網民要愛惜身體，如「別操勞過度，多躺，少說話，多養氣血，放輕鬆」。

事主其後接受當地電視台記者採訪，坦言「最近都不敢照鏡子」，難以接受現狀；經到醫院接受全身檢查後，被醫生診斷為卵巢早衰，無法逆轉。

留意3大階段：34歲、60歲、78歲

一項2019年發表在《自然醫學》雜誌上的研究，分析了4,263名年齡介18至95歲的受試者的2,925種血漿蛋白質，發現它們與年齡增長呈現「非線性變化 」：而在34歲的突然衰老，在「顏值」上體現得最明顯，科學研究認為是因為「膠原蛋白」大幅減少有關。 此時臉部肌肉開始塌陷、皮膚開始鬆弛，失去年輕時的飽滿、彈性和光澤。

而在60歲和78歲的崩塌式衰老，不僅呈現在皮膚表面上，更是在「健康」衰老上表現得最明顯。研究人員認為，主要是與疾病相關的蛋白波動，與阿茲海默病（AD）、心血管疾病（CVD）等衰老疾病相關的垃圾蛋白明顯增加，阻止神經傳導物質，導致了嚴重的內臓器官快速衰老。

而要延緩衰老進程，台灣胸腔重症科醫生黃軒曾提出6大重點如下：

控制血糖、血脂、血壓，戒煙。

堅持運動，每天進行30分鐘以上中度有氧運動，每周5到7天。

終身學習，持續學習活動有助維持心智活躍，減緩智力退化。

參與社交。

飲食健康，以植物性食物為基礎，多吃堅果、豆類。

定期進行體檢，提早發現衰老對器官的影響。

卵巢早衰5大徵兆

台灣婦產科醫生詹景全曾在當地節目《醫師好辣》提醒，如果女士未到更年期，卻發現自己身體出現以下5大徵兆，有可能是卵巢早衰的警號：

1.月經期縮短

2.停經

3.失眠

4.盜汗

5.潮熱

資料來源：台灣婦產科醫生詹景全

卵巢早衰是無法恢復

台北婦產科診所生殖中心副院長何彥秉曾表示，一旦卵巢功能下降、卵巢早衰等是無法恢復的；如果沒有及時發現及採取措施，則會造成不孕。他強調，不論是否正準備懷孕，若發現自己有月經不規律、經血少、容易疲倦及焦慮等症狀，應盡快向醫生求醫，進行卵巢功能及卵子庫存量評估。

卵巢早衰6大成因



1.長期捱夜

2.過度減肥

3.心理壓力過大

4.病毒感染

5.免疫性疾病

6.過度促排卵

資料來源：台灣婦產科醫生詹景全