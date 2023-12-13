「據說周末會轉冷，希望我的大衣能大派用場。」Gloria說。

「現在是大雪，早晚的確清涼，中午則熱得流汗，影響陽氣收藏。冬天，萬物收藏，我們應好好將自己的身心悉心收藏陽氣。」我說。

「近日真的太多人病了。」Gloria說。

「現在也是莘莘學子考試的季節，要好好保護自己，養好身子，以免考試才病，影響表現。除了學生，上班族『用腦』也過多。腦力的消耗，實際就是腎精的消耗，換句話說，也是生命力的消耗。要獲取好成績，就要身體好，補充腦力、補充腎精和生命力。

情緒也是一個重要因素。考試固然有壓力，如果腎氣足，人相對冷靜和淡定。肝腎同源，我們要補腎精和肝血。肝主疏泄，若血不足，肝未能發揮疏通功效，人的情緒低落，變得緊張。所以我們要滋補肝腎。肝腎條達，臟腑得以充養，我們就能容光煥發了，心情也變好了。

補肝腎有枸杞子，能益腎精、補肝血。現代人，不論大小，看電子產品多，用神過度，看東西都模糊了。杞子有明目作用，就是從根本，補腎方面著手。枸杞子配合桃一起用，能填腎精，補腦髓，還能讓人臉色更好看。

補腎必先補脾胃。因為更有益的食物，都需要脾胃去消化和處理。我們可以多吃五指毛桃和栗子。五指毛桃又有南芪之稱，性平、味甘，有健脾補肺的功效，能化濕、益氣固表。栗子很好吃，性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

這些材料煲在一起，就可成為補腦湯水。」我說。

「我們這些工作繁忙的人也有用呢！」Gloria說。

「天氣轉冷，又或時冷時熱，都容易生病。切記要有充足睡眠，才可把溫習過的東西牢牢記住。又要注意飲食，吃喝生冷，容易腹痛腹瀉，如何有精神溫習？作題時腹瀉又會影響表現。」我說。

「說得對！平日也應注意身體，以免關鍵時刻病倒了。」Gloria說。

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