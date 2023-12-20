近日天氣乾燥，相信不少人都會使用護手霜，為雙手滋潤保濕。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測13款護手霜，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式，當中包括Moist Diane、曼秀雷敦、Molton Brown等人氣品牌，獲最高評分的一款僅售399日圓（約22港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

《LDK》指出，護手霜保濕能力好、水分含量高，能夠輕易為雙手滋潤保濕。《LDK》以3大標準評測護手霜：

保濕力：由受測員親自測試，把護手霜塗抹在手臂上，測量塗抹前後3小時的水分含量，評估保濕能力。

成分：由專家檢視產品成分標籤，對標示的油脂含量、保濕成分、消炎成分、刺激成分等多方面進行評分。

使用感：由受測員親自使用產品，測試產品的使用便利性。

13款護手霜

第1名

Moist Diane

Diane Botanical Hand & Body Milk（Vitamin C Protect）

保濕力：5

成分：3.5

使用感：4.1

綜合評分：4.4

等級A



第2名

atrix Hand Milky Lotion

保濕力：4.5

成分：4

使用感：3.9

綜合評分：4.23

等級A



第3名

曼秀雷敦

Hand Veil Moist Milk

保濕力：5

成分：3

使用感：3.4

綜合評分：4.1

等級A



第4名

Molton Brown Coastal Cypress & Sea Fennel Hand Lotion

保濕力：4

成分：3

使用感：4.4

綜合評分：3.85

等級B



第5名

Samourai Woman Moist Hand Milk

保濕力：4

成分：3.5

使用感：3.7

綜合評分：3.8

等級B



第6名

黑原本鋪

山茶油藥用按壓式護手霜

保濕力：3

成分：4.5

使用感：4.4

綜合評分：3.73

等級B



第7名

Bioré The Hand 護手乳液

保濕力：3.5

成分：3.5

使用感：3.6

綜合評分：3.53

等級B



第8名

L'Occitane Sheer Gentle Hand Lotion（Verbena）

保濕力：2.5

成分：3

使用感：4.4

綜合評分：3.1

等級B



第9名

Pax Naturon Hand Cream（Geranium & Lavender）

保濕力：3.5

成分：2.5

使用感：2.5

綜合評分：3

等級B



第10名

無添加 Hand Care Lotion

保濕力：2.5

成分：3.5

使用感：3.5

綜合評分：3

等級B



第11名

THANN 天然香木潤手霜

保濕力：2.5

成分：3

使用感：3.9

綜合評分：2.98

等級C



第12名

Coenrich Q10 Moist Veil Hand Milk

保濕力：2.5

成分：3

使用感：3.9

綜合評分：2.98

等級C



第13名

CND Hand & Body Lotion （Black Cherry & Nutmeg）

保濕力：2

成分：2.5

使用感：3.5

綜合評分 2.5

等級C

資料來源：LDK

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評測結果顯示，「Moist Diane Diane Botanical Hand & Body Milk（Vitamin C Protect）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。其保濕能力達5分滿分，可見其效果強勁，而且含有維他命C、四己基發醇抗壞血酸酯和多種保濕油脂，成分有效護理及滋潤雙手。而且，其售價僅為1,017日圓（約55港元），相當抵用。

此外，「atrix Hand Milky Lotion」及「曼秀雷敦Hand Veil Moist Milk」亦獲得A級評級，而且售價分別僅為625日圓（約33.9港元）及399日圓（約21.6港元），可謂性價比甚高。