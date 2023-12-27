本港近日天氣轉冷，氣溫急降，如發現自己持續手腳冰冷，隨時是心臟病、中風的警號。台灣內科醫生傅裕翔近日分享導致手腳冰冷的4大成因，並提醒若出現2個症狀應盡快求醫。他又另外推薦4種食物，有助身體保暖發熱、擺脫手凍腳凍。

台灣內科醫生傅裕翔近日在個人Facebook專頁發文，指出不少人都容易出現手腳冰冷的問題，寒冷天氣對老人家而言更是一項挑戰，因為他們的血液循環往往較差，除了手凍腳凍之外，嚴重者亦容易因此造成失眠。

他表示，很多人都以為冬天手腳冰冷屬正常現象，但這種情況實際上與心臟血管循環相關，其中更可能暗示嚴重的健康問題。而要解決手腳冰冷，首先要從成因入手，傅醫生就列出以下4大最常見的成因，供民眾參考。

1. 基礎代謝率低

因為肌肉量較少，導致基礎代謝率低，從而減少身體產生的熱量，在女性和老年人中較為常見。通過調整飲食和增加運動，可以有效改善問題。

2. 貧血

由於沒有足夠的健康紅血球，使氧氣難以到達手腳。如果出現嚴重的貧血症狀，應立即求醫。

3. 心血管疾病

心血管疾病、糖尿病及年長者的血液循環會較差，容易導致手腳冰冷。若發現有胸悶、單邊手腳冰冷情況，可能是心肌梗塞、中風等心血管疾病前兆，建議建議及時就醫。

4. 自律神經失調

這個疾病會影響患者血管的收縮與舒張，從而令血液循環變差、引起手腳冰冷。患者應定期全身健康檢查，瞭解自身健康狀態。

傅醫生總結，如果手腳冰冷是由基礎代謝率低而引起，便相對容易解決，只需調整飲食和增加運動即可。他又特別建議老人家在家中進行適量運動，例如掃地、拖地等簡單家務，除了有利血液循環，還能夠讓手腳保持溫暖。

4大保暖發熱食物

至於調整飲食方面，傅醫生解釋，手腳冰冷的主要原因是血液無法流通到末端肢體，繼而導致四肢末端血液循環不良。要改善血液循環，最有效的方法是提高身體的基礎代謝率、讓身體發熱，他列出以下4種有助保持體溫的發熱食物，多吃能有效調整體質。

1.老薑

老薑中豐富的薑烯酚成分能夠促進血液循環，提升體溫。可以切片加入熱湯或熱飲中，例如蒜頭雞湯，冒美味又簡單。

2.辣椒

辣椒素是辣味的來源，辣度能讓人體有發熱感，從而刺激血液循環。炒菜時加入一點辣椒可以提香，同時促進食慾。

3.黑胡椒

黑胡椒含有胡椒鹼，能夠幫助驅寒保暖，同時亦具有抗發炎功效。

4.富含鐵的食物

例如紅肉、黑芝麻、紅豆、海藻、紅莧菜等。由於鐵質是製造紅血球的必要元素，因此補鐵有助卡改善貧血。