餵飼野鴿可能會引致環境衛生問題。一名港女近期經常在北角電車站上蓋看到一群野鴿聚集「食早餐」，懷疑當區居民定時放下麵包惹來野鴿。除造成滋擾外，餵飼野鴿恐引起更多環境衛生問題。

野鴿聚集「食早餐」

該名港女在「北角人北角事」Facebook群組發文，指經常在早上時候，看到北角電車總站上蓋有一群野鴿聚集「食早餐」，大感無奈。從上載相片可見，電車站頂上放置十多片新鮮白方包及盛載麵包的膠袋，目測有數十隻野鴿聚集正在「開餐」，估計是有人特意放下新鮮麵包餵飼。

「今朝又有幾十隻白鴿喺北角電車總站頂食早餐。」

有當區居民在帖文下留言，指不少人會在橋底餵鴿，造成滋擾和衛生問題。亦有網民指責餵飼野鳥的人是「貪好玩、信仰、定精神心理出問題」，對此表示不理解。

最新罰款由$1,500上調至$3,000

有些市民因著善心或信仰而餵飼野生雀鳥或野生動物。根據食環署資料，因不當餵飼野鳥而弄污公眾地方，除觸犯法例外，還會引致野鳥聚集，引起3大環境及衛生問題。

野鳥聚集造成環境衞生問題，增加禽流感傳播的風險。餵飼野鴿會導致其數量加速增長或過剩，改變其覓食和遷徙行為。

野生動物對人類提供的食物產生依賴。除了野鳥外，有些市民亦把野生動物（例如野豬、猴子）當成寵物般餵飼。一旦餵食的習慣被中斷，這些野生動物或會誤闖市區和民居覓食，便有機會造成滋擾，甚至對公眾安全構成威脅，同時亦會削弱牠們求生的能力。

飼料擺放在地上或公眾地方會引來老鼠等其他動物，甚至出現動物爭奪食物的情況，引起更大的衞生問題。

食環署建議，要防止野鴿群集，市民應避免餵飼野鴿及改造地理環境以防止牠們棲息。清理雀鳥糞便時應戴上手套；接觸雀鳥或其糞便後，亦應即清洗手和臉。

根據現行法例《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，非法餵飼野鳥而弄污公眾地方，例如遺下殘餘飼料在地上，最新罰款已從2023年10月上調至$3,000。