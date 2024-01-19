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19/01/2024

襲擊病人｜22歲精神發育遲緩病人被打 葵涌醫院護士涉3度打病人過程曝光

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　　葵涌醫院昨晚（17日）就一宗懷疑襲擊事件作出公布，指一名病人在病房內懷疑被人襲擊。據了解，受襲者為一名22歲患有嚴重精神發育遲緩的病人，施襲者則為一名61歲護士，目前涉案護士已被捕及停職。

 

　　葵涌醫院表示在前日（16日）下午接獲報告後對事件高度重視，隨即安排病人送往瑪嘉烈醫院急症室檢查，病人現時情況穩定；展開調查後，懷疑一名職員涉及事件，由於事件嚴重，已報警交由警方調查，並已向醫院管理局（醫管局）總辦事處報告事件。院方指會全力配合警方調查，涉及事件的職員已被即時暫停職務。

 

　　院方續指，已聯絡病人家屬交代事件，並會向病人及家屬提供適切協助。醫管局非常重視病人安全，一向要求職員秉持嚴格的專業操守，絕不容忍任何危害病人安全的行為；如調查後發現事件中有職員涉及不恰當行為，必定嚴肅跟進。

 

　　據悉，被打的姓羅22歲病人患有嚴重精神發育遲緩，於2023年起入住葵涌醫院。涉事的為一名姓吳61歲護士，其於工作時3次打姓羅病人，先摑對方左臉，再用右拳打對方左臉及上身各一次，並將對方推向牆壁。有醫生目擊過程後立即報警，警方到場後拘捕姓吳護士，其一直保持沉默。

 

　　於1981年成立的葵涌醫院，專門照顧急性和慢性的精神科成年人，同時提供多項附屬精神科的服務，並由多個專職醫療服務支援。該院設920張住院病床，專為旺角、深水埗、黃大仙、葵涌、青衣、荃灣及北大嶼山區的精神病人提供住院服務，照顧其住院需要及離院後的後續照顧與支援。

 

轉載自: 晴報

 

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