本港市區氣溫昨日（23日）跌至約6℃，不少市民上班、上學需增添厚衣，以免染病。當中，有台灣中醫師分享指，受寒不但可引發咳嗽、頸椎病，還可能導致月經失調的問題，因此要提醒保暖6大身體部位。此外，有專家指出，禦寒衣物並非穿得越多越好，著錯保暖內衣更會令保暖效果大減，又指如果配合正確順序穿衣，著4件反而暖過著7件衫。

保暖6大身體部位

據天文台表示，強烈冬季季候風正為廣東帶來嚴寒的天氣。同時，一道廣闊雲雨帶亦覆蓋該區。本港今早天氣嚴寒，市區氣溫下降至6℃，新界再低兩三度，其中打鼓嶺和荃灣可觀只有4℃，大帽山最低氣溫錄得-2.4℃，並有結冰報告。

台北慈濟醫院中醫科陳建霖主任曾經分享，全身以下6個身體部位要特別注意保暖：

1. 頸部

頸有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，所以要保暖頸部，特別留意不要吹風，建議可圍圍巾，擋住風寒。

2. 肩膀

肩膀受寒就會產生痠痛，建議避免肩膀外露受寒，睡覺時最好被子要能蓋住肩膀，維持溫暖。

3. 背部

背部主陽氣，建議最好能搭披風或是穿著背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有效避免寒氣入侵身體。

4. 肚臍

肚臍受寒就容易腹瀉，產生腸胃問題，建議要穿著肚臍保暖的衣物，睡覺時也要蓋好住肚子，尤其是小孩容易踢被，可考慮讓孩子圍上腹兜保暖。

5. 膝蓋

膝蓋受寒會變得僵硬痠痛，女生穿裙子就可能受寒，建議天冷可隨時用衣物及毯子保護膝蓋。

6. 腳底

腳底離心臟最遠，是循環最末端，一旦受寒氣侵襲，很容易導致血液循環不佳，建議要避免直接接觸冰涼地面，選擇保暖的襪子；睡前可以讓泡熱水。

資料來源：台北慈濟醫院中醫科陳建霖主任

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首要保暖部位為背部，因為背主身體的陽氣，是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位，一旦受寒，不但易引發咳嗽及各種頸椎疾病，還可能使月經失調，產生經痛、腰痛等症狀。從中醫角度而言，背部主督脈，有身體五臟六腑的穴位，所以許多風寒發生，往往從背部開始。

除了背部之外，頸部、肩膀、肚臍、膝蓋、腳底等部位主控著身體機能運作，一旦受寒，容易使各器官或功能損害。陳醫師提醒，寒氣入侵是許多疾病源頭，唯有保暖，方可避免因受寒而產生的疾病。另外，他建議冬天睡前可多泡腳，可加生薑或艾葉，增加血液循環，若不方便，單泡熱水也可達到紓緩效果。

正確順序著衫：4件暖過7件

日本NHK電視節目《R的法則》早前就分享著衫保暖並非越多件越好，因太密實或令體溫急升繼而出汗，令體溫更易流失之餘，外觀亦較臃腫。節目就講解一種正確穿衣種類和順序，只穿4件衫或比7件更暖。

節目邀請一名女學生示範，怕凍的她平時會穿多達7件衣物出門，包括2件貼身內衣、1件吊帶衫、2件長袖T恤、2件外套和2對襪，可見女學生在重重衣物「包裹」下，面部和雙手溫度較高而容易出汗，令體溫流失。

節目其後講解正確穿衣種類和順序，重點在於正確配搭貼身和鬆身衣物，在外套內側形成空間以保存溫度，並配合領口和袖口位細小的外套防止冷空氣「入侵」，如再配合於正確位置貼上暖包，保暖效果將進一步上升。

【戴頸巾綁單圈】

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》早前實測頸巾和羽絨的最暖穿法，結果發現「單圈結法」比其餘2種綁法保暖。

東京服飾專門學校專家古賀由紀夫解釋，單圈結法戴頸巾之所以較暖，皆因當中有4層布重疊保護頸部，可阻擋冷空氣流入之餘，也可防止頸周圍的暖空氣流走。頸部有大量大血管，如頸部夠暖就可讓熱能運行到手、腳，令全身和暖。

【保暖要先護頭】

家庭醫生方玉輝表示，冬天保暖最好戴冷帽，小朋友和老人家尤甚，因頭部血液循環佔整體5分之1，如頭部夠暖，就能減少熱能流失，這是為何北方人都會戴冷帽，此外小朋友相對地頭部的比例較多，血液循環遠不止5分之1，故更要注意頭部保暖。方醫生亦表示，多穿衣服總比少穿保暖，甚至有人會穿2對襪，因為會比1對襪保暖，但前題是有彈性，不可太緊束，以免影響腳部血液循環。

【2種禦寒穿衣法】

要有效保暖，網上流傳的「洋蔥式穿衣法」和「玉米式穿衣法」大派用場，但方醫生提醒要隨氣溫轉變和年齡，採適合的穿衣法，才能安全又有效地保暖。

「洋蔥式穿衣法」是將所穿衣物分為內、中、外3層。內層為排汗層，可穿具加速排汗和快乾功能的運動內衣，確保不會因汗水積聚著涼、失溫；中層為保暖層，可穿保暖、保溫外套，防止體溫下降；外層為擋風層，可穿有防水透氣功能的風褸，防止雨水、冷風滲入，並保證內層衣物和身體乾爽、溫暖。

「玉米式穿衣法」是將所穿衣物分為內、外2層。內層為適合室內溫度的薄式內層；外層則為可防風、保暖的冬季大褸。

總括而言，採洋蔥式穿衣法已能做到擋風、保暖效果，加上港人在室內逗留時間較長，不少商場亦會將溫度調節至攝氏20多度，不用擔心會長時間受寒；惟當氣溫跌至只有10℃或在下雨的日子，則宜採玉米式穿衣法，因玉米式穿衣法只有2層，所形成的保暖空氣層比洋蔥式穿法厚，更有利保暖，加上冬季大褸禦寒能力較強，返回室內只需脫下大褸，亦能簡單適應室內溫差。

小朋友和長者宜採洋蔥式穿衣法

不過方醫生提醒，無論採哪一種穿衣法，進入室內後都要脫下部分衣服，以免出汗造成「攝親」。另外由於小朋友穿太厚衣服容易「焗親」；而長者調節體溫能力較差，容易著涼，加上冬季大褸較長身和重身，容易令長者跌倒，故兩者較適合採洋蔥式穿衣法，方便隨時添衣、減衣。

【UNIQLO保暖內衣3大錯誤著法】

中野正海在節目中列出3大一般人常犯的HEATTECH保暖內衣錯誤穿法，提醒用家避免犯錯，以免降低其保暖效能。

X 錯誤一：保暖衣內再「打底」

有人以為穿越多越暖，惟在皮膚與保暖衣中間再隔一重衣物，會削弱鎖水發熱功能，令保暖效果大減。

X 錯誤二：買大一碼防「縮水」

有人擔心保暖衣洗完後會「縮水｣，故特地買大一個碼，這做法會令保暖衣與皮膚之間產生空隙，影響發熱效果。

X 錯誤三：著保暖衣做運動

做運動時人體急速排汗，保暖衣纖維上附有過多水份亦會減低發熱效果，使用者甚至會覺得更冷，所以運動時千萬不要穿保暖衣。

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著衫5大貼士

此外，戶外用品店副經理Keith亦曾分享著衫5大貼士：

1. 戴帽

人體熱量大部分從頭部散發，故出門定要戴帽，最好遮住額頭，蓋耳的最好。

2. 頸巾

頸部受寒可引發血管收縮和頸部肌肉痙攣，可戴圍巾、頸巾或穿高領衫，不要讓脖頸後面暴露在外。

3. 尖頭、薄底的鞋不利於足部保暖，建議穿著底部較厚的鞋子。

4. 厚襪效果佳

可穿著緊身褲，再穿厚質料兼保暖長褲，也可考慮穿防水雪褲；必要時可戴護膝，厚襪更是不可缺少。

5. 太多層反而易出汗

穿得太密實容易令體溫急升，導致出汗，汗水蒸發時會吸熱，使體溫下降，全身變得更冷。

資料來源：戶外用品店副經理Keith

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