氣溫驟降，寒冷天氣容易誘發鼻敏感，出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀。台灣一名30歲外賣車手在駕車時突然鼻敏感發作，結果鼻涕噴到頭盔的擋風鏡上，導致視線被阻擋，之後更撞上安全島，導致全身多處受傷。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬近日在節目《醫師好辣》分享上述病例，表示該名車手求醫時跛著腳走進診症室，令他一度懷疑對方去錯門診，但車手直言腳上的傷勢是由鼻敏感間接造成。

之後他與車手繼續聊天，才得知對方本身對冷熱溫差非常敏感，事發當天剛好遇上寒流來襲，於是便戴著全罩式頭盔出門送外賣；不料駕車途中突然感到一陣寒氣湧上眉心，鼻涕隨即不受控制地噴出，「炸到整片擋風鏡都是」。禍不單行的是，車手的視線亦因此被遮擋，結果下一秒便直接撞上安全島的前桿，導致電動車半毀，全身上下多處挫傷。

車手更透露自己並非首次出事，之前亦曾因鼻敏感爆發而發生車禍，因此十分希望可以解決過敏問題。吳昭寬隨即替他安排抽血檢查，卻發現他沒有過敏原，因此判斷他患有對冷熱溫差極度敏感的「血管運動性鼻炎」。

對於「血管運動性鼻炎」，吳昭寬解釋，人的大腦有一個生理機制，天冷時鼻內的黏膜會腫脹，讓鼻腔加溫、加濕，好讓鼻子在吸入冷空氣時能舒服一點；但該名車手的機制因為過於敏感而出現錯亂，導致血管太腫、鼻涕分泌過多的問題。與患者溝通過後，因應對方情況嚴重，吳昭寬決定安排「翼管神經截除手術」，以降低其神經敏感度。雖然手術結束後，幾年內可能會有其他神經稍微代償，但敏感度已大幅降低，以後出門只需使用噴鼻劑、洗一洗鼻子，症狀就能明顯改善。

吳昭寬引述研究統計指出，只要室內外溫差超過7度、相對濕度大於70%，便會容易誘發過敏反應；過敏一旦發作，會出現鼻腔內黏膜腫脹、鼻涕量暴增的情況。而鼻竇就像是一個開口極小的「儲水池」，黏膜腫脹後，由於裏面的分泌物無法排出，「死水」就會發臭，病菌也會持續堆積，繼而導致鼻竇炎。

他提醒民眾，處於冷熱溫差大的環境時，可利用帽子、圍巾、口罩等衣物保暖，早上起床時亦無需急於馬上離開被窩，可以先戴上口罩、拿出暖包，起床後再喝一杯熱茶，在暖身的同時也能蒸蒸鼻子，這些方法都能有效抑制過敏發作。

拆解3大鼻敏感成因

不少香港人都有鼻敏感困擾，本港耳鼻喉科醫生黃德彰曾接受訪問，指出鼻敏感的主要成因是身體接觸到令人體敏感的致敏原，例如塵蟎、花粉或動物毛等，令免疫系統作出反應，引發不同過敏症狀，常見成因包括：

1. 接觸致敏原

例如塵蟎、花粉或動物毛

2. 家族史

親屬患有鼻敏感

3. 患有其他敏感病

例如皮膚敏戚、哮喘等

資料來源：耳鼻喉科醫生黃德彰

黃醫生表示，鼻敏感致敏原可以非常廣範，不過大致可分為兩大類，包括食物及空氣粒子：

食物：與鼻敏感有關的食物致敏原較少，但有些患者會對蛋及牛奶有敏感反應，從而出現流鼻水等過敏反應。

空氣粒子：空氣中常見致敏原包括塵蟎、貓狗等動物毛髮、花粉等，都較易令人出現過敏反應。黃醫生續指，霉菌其實亦是鼻敏感常見致敏原之一，在潮濕的季節期間，家中的洗手間亦容易充斥霉菌，患者接觸到時亦容易產生過敏反應。

如何紓緩鼻敏感？

想從生活習慣上紓緩鼻敏感，黃醫生建議可先了解自身致敏成因，然後針對相關問題對症下藥，例如塵蟎敏感患者，可以多注意家居環境清潔，包括使用防塵蟎的床具用品、每周更換床單被鋪並以熱水清洗；小朋友避免接觸玩絨毛玩具等，都可有助減輕發作。黃醫生建議，患者平日亦可使用鹽水洗鼻，將鼻涕沖出鼻腔，亦可有效減低致敏原接觸鼻膜、紓緩不適症狀。

藥物方面，鼻敏感可服食一些含收鼻水及抗敏感功效成分的藥物，例如抗組織胺藥；另外亦可以用類固醇噴劑噴鼻，以抑制敏感症狀。