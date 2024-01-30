  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

30/01/2024

早餐推介 | 8大500kcal內早餐公開！麥當勞、大家樂都有份？適量脂肪有助大腦執行功能？用餐幾耐腦部運作最好？

#健康小tips #早餐 #脂肪 #營養師 #減肥 #糖分 #健康 #美食 #熱量 #午餐 #蛋白質 #健康生活Tips #食得有營 #卡路里 #大家樂 #麥當勞 #7-11 #Starbucks #Pret a Manger #Pret a Manger
  • 收藏文章
Text: 張沛

　　打工仔每日趕時間上班，早餐都吃得匆匆忙忙又欠缺營養，更容易墮入高糖高脂早餐陷阱中。營養學家Charlene Wong就推介了8款速食早餐配搭，讓大家在上班途中能快速買到之餘，又可以吃得健康。

 

　　營養學家Charlene Wong在Instagram專頁發文，推介了8款包括麥當勞、大家樂、7-11等連鎖店的早餐配搭，熱量不但都控制在500kcal以内，並含有豐富蛋白質、優質脂肪及低糖分，能有助提升大腦執行功能如加強專注力，避免高升糖容易引起情緒等問題。

 

1. 麥當勞板燒雞腿扭扭粉（原味）+ 美式咖啡

332kcal + 2kcal

 

2. 大家樂 雪菜肉絲米粉 + 烚蛋

354kcal + 63kcal

 

3. 大家樂 火腿通粉 + 烚蛋

320kcal + 63kcal

 

4. 7-11 芝士火腿三文治 + 粟米鬚茶

196kcal + 0kcal

 

5. Pret a Manger 雞肉牛油果三文治 + 維他奶鈣思寶高鈣原味豆奶

276kcal + 53kcal

 

6. Starbucks 菠菜烘蛋芝士軟包三文治 + 冷萃咖啡

329kcal + 5kcal

 

7. 唐記包點 香菇雞包 + 維他奶鈣思寶高鈣蛋白質豆奶

287kcal + 118kcal

 

8. 淘大 晶瑩蝦餃王 + 鮮奶咖啡（脫脂）

134kcal + 78kcal

 

*營養價值單位以每份計算

 

資料來源：營養師Charlene

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

　　Charlene額外提醒，飲品選擇方面，可以因應自己喜好更換配搭，但最好避免例如奶茶等高糖高脂的選擇。

 

早餐宜適量攝取脂肪

 

　　不少減肥人士害怕脂肪，想最好每餐都避免用油的煎或炒料理。但根據英國研究（《British Journal of Nutrition》Vol.107, Issue 12）發現，適量攝取優質食用油所含的脂肪其實是有益的，因脂肪對幾種大腦執行功能也有幫助，助益能力還能維持3小時之久。

 

　　另外，用餐後2小時是腦部運作最高效益時段。建議進食低糖指數早餐，將對大腦的執行功能如專注力等有幫助。因此，若想對身體和頭腦更好，早餐要吃優質蛋白質和脂肪，例如：烚／炒蛋、三文魚、白肉類、綠葉沙律、黑麥麵包、藜麥、果仁、莓類、牛油果、蘋果、橙肉類、無糖豆漿等。

 

　　不過需要留意，根據衛生署學生健康服務網站資料，高糖分、高脂肪或高鹽分、不適合作為早餐的食品和飲品還包括：忌廉蛋糕、炸雞髀、香腸、魚蛋、午餐肉、煎雞蛋、薯片、曲奇餅、點心、汽水等，要小心避免。

 

　　內容獲「annyeong.healthylife@Instagram」授權轉載。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚食譜
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk