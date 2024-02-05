春天首要做的事是大驅濕熱，香港尤其是非常潮濕之地，若一年開始的時候不先排濕， 「補」極都不會在體質上有所改善。應排的濁水和污漬滯留在體內，就是痰濕。五臟六腑有不該有的水，都是麻煩，會衍生很多病。例如：如果肺有水，會氣行困難、氣短、氣促、渾身腫、小便困難、大便稀溏。肝腹水就會下腹痛、轉身不便。腎有水，肚臍以下的下腹肚腩會大、腰痛、手腳冷、下身比臉和上身重和腫。濕症主要是脾胃虛弱造成，脾濕了，胃腩會比較大，容易肚脹、肌肉不夠力、成身容易攰和口渴。

坊間有很多去濕的藥方或方劑，問題是，都市人忙碌，若需要日日煲藥或煲湯，未必個個人可以做得到，所以我非常推介用保暖壺焗茶，方便快捷，這樣才容易令都市人輕鬆養生。否則，即使有更好的養生藥方，若我們不能持之以恆，只是很間歇性地才做一下，其實不會有效果。

春節將到，華人新年較多大魚大肉，可以現在就開始每天焗一壺陳皮水，在過節前幫自己先去濕。陳皮是很親民的材料，華人家庭廚房必備，亦不難買，所以非常方便。我家是常備陳皮的，而且視那罐家母親自曬製的三十年陳皮如珠如寶。俗語有云：「一兩陳皮一兩金，百年陳皮勝黃金」，可見陳皮非常有價值。

（圖片來源：Envato）

那陳皮值錢在哪裏呢？它性溫，入脾、肺經，功效有：理氣、止咳、化痰、健脾、和胃、去濕，益處非常多，尤其是現時感冒高峰期，很多人主要病徵好了，卻還好像仍未把肺部或喉嚨的痰理清得徹底，這個狀況飲陳皮水最好，飲上一星期，就會發現肺部喉嚨的痰會減少。曾經中過流感或肺炎的，可以試試陳皮水。

春節將至，可每日喝陳皮水在現階段去濕化痰 「打定底」。陳皮水做法非常簡單：（1）陳皮用五年或以上效果比較好；（2）每次取一瓣清洗和記緊要刮囊，因為那些囊會令人濕熱；（3）用清水把陳皮浸一下；（4）將那瓣陳皮剪碎，這樣做會更入味；（5）將陳皮歲放入保暖壺，用熱滾水沖，焗30分鐘至4小時也可以，然後飲用。

又，陳皮水不要焗隔夜，亦不要長期日日飲用，那會傷元氣。連續飲用一至兩星期，去了一些痰濕，可以停一停。香港地方非常潮濕，可選一個月連續一星期飲用陳皮水，然後停一下，再等下一個月再做，那就可以又去痰濕，又不會傷元氣。但本身熱底、經常生痱滋的人則少喝為佳。