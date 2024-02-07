過度用眼、飲食習慣或慢性疾病等都有機會導致視力出問題。台灣一名57歲婦人某日起床後發現右眼視力模糊，起初以為是用眼過度，然而1個月後情況仍未好轉，視線中間更出現黑影，求醫後發現為視網膜靜脈阻塞，亦即「眼中風」。有本港醫生曾經列出5類眼中風高危人士，如出現1個症狀，就應及早求醫進行檢查。

綜合台媒報道，恩主公醫院眼科醫生陳彥晟分享上述病例，表示該名婦人本身患有高血壓，某天早上起床發現右眼視力較左眼模糊，但沒有疼痛或其他症狀，因此認為是用眼過度，並未多加留意。不料1個月後婦人右眼的情況不但未見好轉，看東西時更會出現黑影，於是求醫檢查。

檢查結果發現，婦人除了眼中風，同時併發黃斑部水腫，所幸經過治療後症狀已減輕，視力亦逐漸恢復。

到底甚麼是眼中風？陳彥晟就解釋，眼中風所指的是由視網膜靜脈阻塞引起的病變及視力障礙，成因可能是血栓阻塞或動脈壓住靜脈，導致血液無法回流。他指，眼中風的症狀通常有突發性、無痛的單邊視力下降，部分患者可能會因為血栓自行溶解而好轉。但另一部分患者則往往會因為症狀輕微而延遲就醫，或併發其他症狀才終於警覺求醫，這些因素對於治療後的恢復程度也有很大影響。

他續指，靜脈堵塞會導致視網膜缺血，促使視網膜長出新的血管來補償缺血處。然而，這些新生血管大多較為脆弱，當血管滲漏，便會造成黃斑部水腫及血管破裂，從而導致玻璃體出血。他又提到，有些案例是新生血管長在眼前房的排水出口附近，令房水無法排出、眼壓升高，併發青光眼，又或是新生血管纖維化，收縮拉扯導致視網膜剝離，造成視力大幅減退的情況。

陳彥晟提醒，近期冬天溫差較大，發生眼中風的機率亦會增加，其中三高患者、有吸煙習慣、肥胖、曾經中風、患有心血管疾病或周邊靜脈疾病等人士屬高危一族，須格外留意。他強調，一旦出現突然的單眼無痛性視力模糊，就應該盡快就醫檢查，越早進行診斷及治療，視力恢復效果便越好。

眼中風出現突然 或毫無先兆

本港眼科專科醫生袁國禮曾受訪指出，眼中風可分為動脈栓塞與靜脈栓塞，前者多因血管硬化、心房顫動或膽固醇積聚於血管等而造成，從而引致血栓塞；後者多因血壓高、年紀增長或青光眼等原因加速血管閉塞引起。

5類眼中風高危人士

1. 高血壓／高膽固醇

2. 有心律不正或瓣膜毛病等

3. 吸煙者

4. 糖尿病患者

5. 體重過高者

資料來源：眼科專科醫生袁國禮

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袁國禮又指，眼中風出現一般非常突然，只有部分患者會有先兆，「如果由小血栓所導致，血栓可隨著血流所沖走，因而出現短暫性腦缺血發作（Transient Ischemic Attack），使患者短暫視力模糊或失明。」如患者出現類似症狀，他建議應及早求醫。他又提醒45歲以上人士應定期驗眼，並要戒煙、控制血壓、提防4高、多食生果和多休息，以減低風險。

眼中風易受忽視 勿錯失黃金救援時間

台灣眼科主任陳瑩山醫生曾解釋，眼內血管沿著眼球壁分布，血管細分為動脈及靜脈，而眼球壁又會受到玻璃體擠壓；因此假如動脈血管因栓塞硬化壓在靜脈上時，靜脈肌肉層又非常薄，靜脈的兩者交叉位置就有可能破裂溢血，視網膜細胞亦因此被覆蓋，導致眼前一片漆黑。不過由於雙眼會互相協調，因此當一邊視力出現問題時，可能會因視力影響不明顯，而未能及時發現。

陳醫生指，一般所指的黃金救援時間，是指「動脈血栓」發生後的可救援時間，約為3小時內，最多是6至8個小時，超過這些時間，可能因動脈管徑變細，血液流通困難、雜質走入血管等因素所引起的栓塞，而導致細胞壞死無法治療。