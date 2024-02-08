每年農曆新年放連假，不只大型連鎖超市、餐廳、店舖會調整營業時間，連診所也不例外，若大家在新春假期不幸病倒，也不知如何是好。醫管局今年就新推「新春假期求診資訊」 平台，方便大家搜尋仍於年初一至年初四提供醫療服務的醫院或診所，萬一不適也可以找到附近的診所求醫。

由醫管局推出的「新春假期求診資訊」 平台，集合了全港 18 區在年初一至年初四提供醫療服務的醫院或診所，包括公營普通科門診、家庭醫生、私營醫療機構和中醫診所，共 187 間。最貼心是醫院及診所資料有齊地址、電話，以及新春假期間的開放時間，以避大家錯過營業時間而摸門釘。大家可經由醫管局網頁、「醫健通」及 HA Go 應用程式連結「新春假期求診資訊」平台，搜尋醫療服務。

「新春假期求診資訊」 平台整合了共187間於年初一至年初四提供醫療服務的醫院或診所資料。

點按左邊列表上的醫院或診所，即顯示其地址、電話，以及新春假期間的開放時間。

醫管局「新春假期求診資訊」 平台

網址︰ https://bit.ly/3w80c99