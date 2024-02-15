過了新年，很多人都開始實行新飲食習慣，或者開始服用營養補充劑。對於從未服用補充劑人士，綜合營養補充劑（即從前所稱的「多種維他命」），通常是第一個選擇。若果你是補充劑初哥，或者你會問，究竟綜合營養補充劑，應該早上服用還是晚間服用？

何時服用綜合營養補充劑，要視乎4個情況

第一. 先評估補充劑可否空腹服用？

綜合營養補充劑，或者多種維他命，並沒有規定究竟要含甚麼營養素，才可稱為「綜合」或「多種」。某些補充劑只有水溶性維他命，某些補充劑則只含有維他命（並沒有礦物質），某些執行大部分維他命及礦物質。要知道自己的補充劑含甚麼營養素，要查看包裝成分或營養標籤，會列出所有營養素及其含量。若果見到維他命A、維他命D，或礦物質的話，那麼這款綜合營養素需要飯後服用，不可以空腹服用。若只可以飯後服用的話，就只有早午晚三餐時段服用；但若果只是水溶性維他命，例如維他命C，維他命B雜等，則可以全日任何時段服用。

例如，以下一款補充劑，包裝正面的列明含維他命以及礦物質，而包裝成分也詳細列明各款營養素含量。

第二. 平時你會否在家中進食早餐？

若果需要餐後服用的補充劑，其實最好時段是早上，若果你一向都是在家進食早餐的話，食完早餐服用一粒補充劑，可以成為恒常習慣之一，不會那麼容易忘記。若果早餐通常都不是在家，或者延遲至晚餐會較好。

第三. 你是否需要長期服用藥物？

某些血壓藥物，不可以與鈣質同時服用；而某些薄血藥，不可以與維他命K同時服用。所以，如果你長期服用藥物的話，要先與藥劑師討論。安全起見，最好藥物與綜合維他命時段分開4小時。若果通常你是早餐或晚餐服用藥物的話，那麼午餐服用綜合補充劑會較適合。

第四. 會否每天早上都飲咖啡或茶？

若果你每天早餐都飲咖啡或茶，那麼綜合營養補充劑就可能於午餐或晚餐服用了。這是由於茶及咖啡都含有單寧及咖啡因，這樣物質一個般都影響礦物質的吸收，所以補充劑最好待一小時後，或另一餐才服用。