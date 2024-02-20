印度女星Suhani Bhatnagar曾在印度賣座電影《打死不離3父女》飾演二女兒「Babita」，她近日因患上罕見的皮肌炎病逝，終年19歲。有本港醫生曾受訪指，「皮肌炎」暫無預防方法，但一般市民如發現皮疹久久未癒，應盡快就醫。

綜合外媒報道，Suhani Bhatnagar在2個月前手部出現腫脹，隨後症狀逐漸擴散全身，經多次求醫仍無法查出病因。直至本月7日入院，她才被確診患上罕見的自體免疫疾病「皮肌炎」（dermatomyositis），僅能透過類固醇藥物治療。

然而，Suhani在接受類固醇治療後，免疫力急速下降；又由於早前遭遇意外使腿部骨折，治療期間因藥物副作用，導致Suhani體內慢慢積水，肺功能減弱、呼吸衰竭，最終於本月16日不治離世，年僅19歲。

出道作《打死不離3父女》成遺作

Suhani Bhatnagar生前曾出演印度電影史上最高票房紀錄作品《打死不離3父女》，由印度巨星Aamir Khan旗下公司製作。Suhani在電影中飾演二女兒「Babita」，是她的出道作，她自此打開知名度；可惜卻也是她唯一一部出演作品，如今成為遺作。

Suhani離世後，Aamir Khan製片公司在社交媒體「X」發聲明證實消息，並悼念：

「得知Suhani去世的消息，我們深感悲痛。我們向她的母親和全家表示衷心哀悼。這麼一位才華洋溢的年輕女孩，一位優秀團隊夥伴，如果沒有Suhani，《打死不離3父女》就不完整。Suhani，你永遠是我們心中的明星。願你安息。」

何為「皮肌炎」？

2017年，本港資深藝人魯芬亦因患「皮肌炎」離世，終年63歲；而她由患病起不足1年已送命。香港風濕病基金會副主席李家榮醫生及皮膚科醫生侯鈞翔接受訪問時解釋，該疾病能夠急速奪命的原因。

醫生指出，「皮肌炎」指「皮膚及肌肉的發炎病症」，主因是免疫系統失調所致，屬於風濕病。主要分為原發性皮肌炎及因患症，如鼻咽癌、肺癌、腸癌等引發免疫系統失調而患上皮肌炎兩類，與衛生、濕疹或感染無關。

除影響皮膚外，它亦影響肌肉、免疫系統甚至與部分癌症有關，病情嚴重者可波及身體其他器官，如心臟、呼吸系統、食道及消化系統，部分患者會出現急性肺部纖維化導致肺衰竭。

2大症狀數周内達高峰

李家榮表示，「40至50歲」年齡層為患皮肌炎的高危年齡。據外國統計指，每10萬人當中有5至20人為皮肌炎患者。而根據數字顯示，皮肌炎在香港屬於罕見病類，每年約出現40至50個新症，發病年齡不限，但兒童和成人多見、女性多於男性。

患者最初的病徵並不明顯，只會感到肌肉關節疼痛、肌肉無力等，隨病情逐漸加重，幾周或幾月會達高峰。主要病徵為肌肉無力及出皮疹：

1. 肌肉無力

● 通常為四肢近端無力，由盆骨肌內開始逐漸蔓延至肩部肌肉，連上樓梯、蹲低起身困難、雙臂不能高舉、梳頭困難等。

● 亦因為頸肌無力出現抬頭困難，也影響了吞嚥、呼吸，出現胸悶、氣短。也會有關節和肌肉痛。

2. 皮疹

● 身體一些特定部位長出皮疹，通常是疼痛而不痕癢。出疹位置包括：

1. 上眼簾

2. 胸膛前（較常見為V型）

3. 頸背

4. 手指背面關節

5. 指甲床周圍

3. 其他徵狀

● 例如噁心、嘔吐、痙攣性腹痛。

● 少數嚴重病例會合併其他自身免疫性疾病如：類風濕關節炎、系統性紅斑狼瘡甚至

各種癌症等。

● 另外，亦要留意患者有否肺間質病變，其症狀包括咳嗽、乾咳、氣速等。肺X光、肺功能及電腦掃描等檢驗有助診斷。

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治療方案

李家榮指，雖然病發初期較難察覺，但有經驗的醫生可從患者出疹部位作臨床診斷，如驗血後確診，會依患者情況處方調節免疫系統的類固醇或配合免疫抑制劑類藥物。

「皮肌炎」雖然暫無預防方法，但一般市民可留意如出皮疹久久未癒，應盡快就醫。