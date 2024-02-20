剛過去的假期，吃了多少的油炸食物？春棗？油角？煎堆等？還有多次輪的年糕？蘿蔔糕？椰汁年糕？馬蹄糕？都有吃過了嗎？小時候，每逢春節，總愛跟著爸媽到處走春。去外婆家，去阿嫲的家，還有舅舅和阿姨的家，除了能拿到紅封包以外，更期待吃遍了各位長輩的拿手賀年菜。

隨著青春期的到來，容易吃胖的體質，教我對農曆年又愛又恨。在狂吃媽媽和長輩們弄的美味糕點以後，伴隨的是增磅的煩惱。看見那件，年前穿得還算寬鬆，但年後變得有點窄的上衣，忍不住的尖叫起來。趕緊的著媽媽少煮一點飯菜，忍住口福之樂，努力地減肥去。

不知道有多少人如我這樣，正在因為過度享受新春口福之慾，造成體重上升而煩惱當中？也不知道大家有沒有因為吃油膩的油器太多，腸胃不好受而消化不良中？不管怎樣，既然年初十過後，要上班的應該已經上班去了，要上課的亦要忙著上課去，就連要吃的想吃的賀年食物都已經吃過，不妨，這個時候，在初夏快要到來的日子，好好收一收心，把肥膩的食物都放下，回到清淡食品去。一碗能夠消水腫、補血利尿，又能幫助瘦身的金針花湯，大概正合時宜。

清香金針豆腐湯（2人份）

時間：30分鐘

材料：

乾金針（乾金針花）半飯碗／板豆腐 半磚／豆腐皮 1片／大葱（韭葱） 1條／紅蘿蔔 半條／本菇 1／3包／薑 2片

調味：

麵豉（味噌） 2湯匙／豉油（醬油） 1湯匙／醋 半湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／煮鍋／木舀／飯碗／湯碗／廚房紙巾

步驟：

1. 用熱水泡浸乾金針（乾金針花）15分鐘（如圖）。清洗乾淨，搾壓出多餘的水份，待用。

2. 刨走紅蘿蔔的皮，洗淨後，橫切兩份，再切成片。

3. 用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份，切成小方塊（如圖）。

4. 切走本菇的根部，摘出一株株的本菇（如圖）。

5. 把豆腐皮切成條（如圖）。

6. 清洗大葱（韭葱）之後，切走根部，斜切成片。

7. 放步驟6於煮鍋之中，以中火炒（如圖）。

8. 加入步驟1、2和薑片，和麵豉（味噌），續以中火炒香（約2分鐘，如圖）。

9. 倒入2.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，先以中火煮5分鐘；然後打開鍋蓋，半遮蓋的，多煮10分鐘。

10. 放入步驟3、4、5，和調味料，再以中火，多煮5分鐘。

筆記：

1. 金針（金針花）有維生素A、C和E、蛋白質、膳食纖維、鈣、和鐵等豐富的營養。

2. 大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

3. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

6. 薑有預防感冒，提升免疫力的薑辣素、膳食纖維、鉀、維生素A、E、B群及C。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。