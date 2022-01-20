疫情發展了兩年多，令很多人都養成了健康飲食及運動養生的習慣，更因為在家抗疫的關係，而培養出下廚的興趣。所謂「一日之計在於晨」，想擁有健康、纖瘦的體態，當然要由早餐開始！

提到優質早餐，可能你馬上聯想到一系列的沙律或是green smoothie等飲品，這些食物的確擁有高營養價值，卻總是冷冰冰的，而且沒有飽肚的感覺，反而想再多吃個麵包填填肚。其實想要美味健康，高飽足感又暖暖的早餐，還是有很多高質選擇的，今次為大家推介幾款美味減脂早餐，讓各位在新一年每天都能充滿能量！

水果乳酪碗

第一款就是簡單快捷又美味的水果乳酪碗，新鮮水果及乳酪都擁有很高的營養價值，加上酸酸甜甜的清新味道，為你帶來超醒神的早上。要留意的是乳酪的選擇，坊間的乳酪即使是原味，都可能含有高糖份，建議挑選希臘乳酪（Greek Yogurt）或原味低糖乳酪，低糖、低熱量的選擇，吃得更放心！

蜜糖隔夜燕麥碗

另一款很受女士歡迎的健康早餐之選，就是隔夜燕麥碗，前一晚準備好之後，第二天早上一打開就可食用，零功夫又有益美味，當然不可錯過。製作方法亦很簡單，先將半碗燕麥（建議選用蛋白質和膳食纖維較高的原片燕麥），以及一杯牛奶、適量蜜糖、2湯匙奇亞籽加入可密封的玻璃罐，攪拌均勻後放入雪櫃就準備完成，食用前可以加入少量水果或果仁配料，更添風味。小貼士：想吃熱辣辣早餐的話，亦可先將整碗燕麥放入微波爐加熱約60-90秒。

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