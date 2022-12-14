說到零食，你喜歡選擇甜的還是鹹的？這個問題在我之前的著作也討論過，似乎兩邊都有一班「支持者」。說到鹹的食物，都是圍繞著薯條、杯麵、加工肉等，而鹹零食表表者，莫過於是薯片了。如果你經常想食鹹食物，有時也未必只是「為食」，也可能是身體某些轉變而導致的反應，看看以下是否其中一項影響你。

鈉的建議分量



世衛建議成人每天鈉攝取量少於2,000毫克，即是5克的鹽。根據香港衛生署資料，本港成年人口每日的鹽攝取量約為8.8克。因此，食安中心希望在2025年，香港人平均攝取量降低至6克，而長遠來說更希望達致5克或以下的目標。

4個情況可能導致你渴求吃鹹食物

#1 你承受著壓力

當你感到有壓力，無論是生活還是工作的壓力，不但影響你的食慾，也影響你的荷爾蒙水平。對某些人來說，壓力可能導致胃口欠佳，但對某些人，壓力卻可能抑壓著飢餓訊號，從而增加食慾。另外，壓力亦會影響腎上腺，及其調節鈉水平的功能，從而增加對鹽的渴求。

#2 你可能缺水

夏天容易出汗，比較容易察覺到缺水的情況。在冬天，由於天氣比較冷，出汗較少，難察覺缺水。當身體出現缺水，可能導致電解質水平失衡，當這個情況出現，而並沒有及時補水，身體會發出訊號需要去補鹽或補水，或兩樣都要補。研究亦指出，有時候當身體缺水需要補水時候，身體會誤以為飢餓，從而渴求進食，而非補水。若果你懷疑你經常渴望進食鹹食物是與缺水有關，當你渴求鹹食物時候，嘗試先飲杯水，然後才進食你想進食的食物，又或者，進食一些水份較高的鹹味食物或飲品，例如椰子水，或進食芹菜條配鷹嘴豆泥。

#3 你可能睡眠不足

「睡眠不足」都是大都市人的共同症狀。當我們睡眠不足時候，對於慾望的控制能力通常會減少。與此同時再加上面對壓力，其他荷爾蒙會一併引發飢餓訊號，增加你對鹽的渴求，刺激你渴求進食一些令你感到滿足及安慰的食物。所以有時候，即使都未必真的感到肚餓，食碗杯麵對某些人來說，卻可能紓緩到疲倦及壓力。

#4 經前期綜合症PMS

某些女生在月經開始前的數天，或可能經歷經前期綜合症，症狀包括失眠、情緒起伏，或對食物渴求突有改變，例如突然渴望吃甜品或鹹的零食。

以上的情況，除了缺水可以在數小時內改善，其餘的或需時才可改善到。在你處理改善壓力及睡眠情況的同時，家中儲備以下較低鹽或較健康的鹹零食，有助防止攝取過多鈉：

1. 天然芝士條

2. 紫菜

3. 水果配花生醬

4. 蔬菜配鷹嘴豆泥

5. 低鹽果仁