聖誕派對過後踏入新年，很多讀者都分享需要重整飲食，準備過農曆前減肥。增肌減脂飲食增加蛋白質，但也不一定需要吃肉的。別誤會，我並非是說吃肉不好，只是各人需要不同。有些人不想再增加肉類份量，有些則因為健康緣故不適合再增加肉類。較簡單增加蛋白質的方法，就是增加植物性高蛋白食物，同時亦增添植物性飲食的營養，包括膳食纖維、益生元、抗氧化物質、及各款植物性營養素。

所有豆類、果仁、種子都含有不同水平的蛋白質含量。今次，特別選出當中五款比較容易添加於現成菜式的食材，有助持久實行。

相信大家都對黃豆類製品非常熟悉。豆腐，是當中我們進食得最多的黃豆類製品。黃豆屬於完全蛋白，含九款必須氨基酸，所以一直以來都是素食者的首選蛋白質食物。但即使是首選食物，也未必能餐餐食同一款豆腐。為了飲食具備多元化，除了豆腐，還有其他黃豆類製品。

蛋白質含量：

硬豆腐（每半杯）：～10克

軟豆腐每半杯）：～5.5克

天貝（每半杯）：15克

枝豆（每半杯）：8.5克

豆奶（一杯）：6克

快速食法：

● 飲一杯豆奶

● 煲湯到最後5分鐘，將軟豆腐或縜豆腐切粒放湯

有時間準備：

● 於煎炒菜式，用硬豆腐代替肉類；硬豆腐可以先醃，然後煎炒

● 週末預先meal prep煮定枝豆然後儲存於雪櫃，平日可隨時灑入各款菜式，增添營養之餘也增添色彩