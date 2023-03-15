天氣回暖，超市及街市又開始多了新鮮蔬果。買了回家後，我們有時擔心蔬果會熟得太快，所以通常會立即放入雪櫃，希望延長保存期。但是，雪櫃又不是有很多空間，放入去之後有時又忘記了，直到過熟或已經腐爛才發現。現在氣溫又未到熾熱的地步，其實很多蔬果是可以放室溫的。

5種不需放入雪櫃的食物

1. 番茄

由於番茄並沒有厚皮包著，很多人買回家後就立即放入雪櫃，其實不需要的。無論是大番茄、車厘茄或羅馬茄，入了雪櫃後，通常都會流失味道，減少了番茄的甜味，變得比較淡味，而番茄肉亦會變得軟身。將番茄放於室溫，會令其番茄味道變得更濃厚，亦會增加營養素。事實上於2006年，一項新西蘭研究發現，收割後的番茄存於三個不同溫度十天（攝氏7度、15度、25度），結果發現儲存於15及25度的番茄，其紅色顏色較深。這是因為相比儲存於7度，番茄當中的抗氧化物茄紅素於這兩個較溫暖溫度儲存下增加兩倍。

2. 熱帶水果，例如芒果、木瓜

熱帶水果，例如芒果、木瓜、火龍果、紅毛丹、菠蘿等，其實已習慣炎熱的天氣，其實不需要放入雪櫃的。不過若果切開後，其果汁或於較高溫天氣時候會引起細菌滋生，所以若果已切開了，就需要用保鮮盒於雪櫃保存。

3. 熱帶蔬菜，例如矮瓜

矮瓜，屬熱帶蔬菜。除了矮瓜之外，青瓜、合掌瓜、燈籠椒等都是屬於熱帶蔬菜。這些蔬菜對於冷凍溫度相對較敏感，如果入雪櫃一兩天，挺可以的。但過了這個時段的話，外皮會開始出現麻點及軟點。

4. 牛油果

大部分於超市售賣的牛油果，都是未熟成的。所以買回家後，最好讓其熟成，然後才放入雪櫃，延長保存期。如果太早放入雪櫃的話，有時無法令其熟成。若果只吃了半個，餘下半個牛油果，可以用檸檬汁塗抹切面，然後放入密實盒入雪櫃保存。另一方法，可以用水浸法，不過切之前要先將牛油果外皮洗淨，將餘下的牛油果放入水中，然後儲存於雪櫃。

水浸儲存法短片

5. 核果，例如布冧、蜜桃、桃駁李

有沒有試過進食蜜桃時，外表看起來軟硬度適中，但一咬之後，口感有點粉狀，且沒多汁？出現這個情況，通常都是由於受過冷凍傷害。當未成熟的核果被冷藏攝氏10度以下，熟成過程就會停止，亦改變了果肉內的細胞組織，水果中的味道及香氣，完全沒有機會孕育出來。買核果回家後，如果按下去仍然有點硬的話，可放於室溫一至兩天讓其繼續熟成，完全熟之後才放入雪櫃延長保存期。