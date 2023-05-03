連鎖咖啡店、健康餐廳、素食餐廳等都有奇亞籽菜式，連即食麵也有奇亞籽款式，相信大家也試過了，或經常購買回家。奇亞籽含豐富膳食纖維，尤其是水溶性纖維、蛋白質及護心補腦奧米加3脂肪酸，實屬超級食物之一。既然這樣有益，可否天天進食？會否食得過多？







三星期前我在Instagram分享了一條早餐片段，短片中我製作一碗高蛋白乳酪，其中一步驟是直接灑上奇亞籽。有讀者問，奇亞籽需要預先浸水嗎？有見及此，就利用今星期專欄文章，將我多年來收集到的問題一一解答。



超級食物奇亞籽營養豐盛



奇亞籽除了含豐富蛋白質和奧米加3之外，亦含豐富各款維他命、礦物質例如鐵質、鈣質及鋅，以及抗氧化物質。而當中最顯著的，就是其膳食纖維含量。每兩湯匙奇亞籽，就能提供10克纖維，這個分量等於進食了兩碗燕麥片。



營養資料庫：奇亞籽（每兩湯匙）

熱量： 138 卡

蛋白質： 4.7克

脂肪：9克

總碳水化合物： 12克

膳食纖維： 10克

升糖指數：低



3個常見奇亞籽疑問



疑問一：奇亞籽應否先浸水？



這條問題應該是問得最多了。網絡常見有關奇亞籽的食譜，都是奇亞籽布丁、奇亞籽果醬等，這些食譜都是利用奇亞籽遇水發脹的特點去製作的。所以，有時候我們誤會了，奇亞籽一定要先浸水才能食用。其實，跟其他種子一樣，奇亞籽可直接進食的。但由於其強力吸水關係，所以建議進食奇亞籽的同時，亦飲用適量水分。



疑問二：奇亞籽是否一定要生食？



也可能網上食譜多數是布丁、隔夜燕麥之類，所以亦有時令人誤會奇亞籽只適合生食。早前在YouTube分享一款早餐燕麥食譜，煮的時候我加了1湯匙奇亞籽，就有讀者問同一個問題。常見問題都是圍繞著，熱力會否破壞奇亞籽的營養？跟其他食物一樣，熱力、陽光、加工（例如切去外皮）、加入水份、保存時間過長等都會令營養素流失的，但這個流失並不會從「有」變成「無」。所以若果你找到更多方法去享用奇亞籽這款超級食物，無論是生食還是熟食，都可以的。



早餐燕麥片食譜加了奇亞籽：







疑問三：奇亞籽是否不應天天進食？



問我這條問題的讀者，通常都因為進食奇亞籽後感到肚子不適。由於奇亞籽纖維含量極高（每兩湯匙就提供10克），再加上吸水力又高，所以對於腸胃較敏感者，進食後可能引致腹脹。減少引致胃脹或肚脹風險，未進食過奇亞籽者，建議從少量開始，例如1茶匙開始（而非1湯匙）。當身體慢慢接受後，再慢慢增加進食量。注意腸胃適應量因人而異，每人接受度不一。一般建議每次每餐不超過2湯匙，全日不超過3湯匙。



