眾多瓜類之中，包括夏季瓜冬季瓜，蜜瓜屬最甜的。通常在夏季七至九月是當造期，已熟成的蜜瓜，肉身呈淺綠色，甜美且柔嫩，而外皮則是多是白色或黃色。但以果肉甜味來說，白色皮的蜜瓜，通常是最甜的。

可能由於味道很甜，多位讀者都曾問過：蜜瓜是否太高糖？不適合減肥人士食用？

營養資料庫：蜜瓜

討論蜜瓜是否適合減肥食用之前，讓我先分享蜜瓜的營養價值。

營養資訊：蜜瓜球（一杯）

熱量： 64卡

蛋白質： 1克

脂肪： 0.2克

總碳水化合物： 16.1克

膳食纖維： 1.4克

升糖指數： 65 （中）

蜜瓜絕對是夏日必備食物，當中九成是水份，另外亦含各款電解質，包括鉀、鎂、鈉、鈣，於夏日天時有助補充汗水流失。除含有大量水份之外，蜜瓜亦提供高含量維他命C及礦物質鉀質，以及各款抗氧化物質，包括胡蘿蔔素、槲皮素、咖啡酸等。

蜜瓜屬高鉀水果 有助維持血壓

高鉀，通常都聯想到香蕉；但其實蜜瓜，也屬於高鉀食物，每杯蜜瓜球提供超過400毫克鉀，對維持健康血壓非常重要。事實上，2021年就有一項研究發現，蜜瓜含有一款名為一氧化氮的物質，有助放鬆血管，從而降低血壓。

是否太高糖？

一杯天然水果以14.7克Net carb來說，蜜瓜實不熟高糖。事實上，蜜瓜的可消化碳水化合物含量，與其他水果相若。

例如：

橙（一個中等大小 ）： 15克

奇異果（一個）： 15克

提子（ 15粒） 15克

車厘子（ 12粒）： 15克

相比其他較高天然糖含量的水果：

啤梨（一個）： 20克

菠蘿（一杯）， 20克

芒果（一杯）： 30克

香蕉（一隻中等大小）： 30克

正如我之前有提過，味道感覺甜，並不一定代表是高糖的。一盒250毫升紙包檸檬茶，就已經含34克添加糖。所以，天然水果實在追不上這樣高含量的添加糖份。換句話說，除非你是奉行生酮飲食，否則以這個碳含量來說，蜜瓜適合減肥人士食用的。

若果你是糖尿病患者，你的註冊營養師或已經就你的病情、藥物及飲食習慣計算了你的個人碳換算Carb Counting。若以蜜瓜與白飯兌換的話，一杯蜜瓜可兌換1／3杯白飯。