踏入秋季，熱飲銷售量又開始上升，而咖啡絕對是都市人最喜愛的熱飲之一。有些人整天喝咖啡，卻對睡眠完全沒影響；但有些人下午或黃昏飲咖啡，晚間睡眠一定受到影響；當中聽得最多的是「咖啡令人難以入睡」，或「咖啡影響睡眠質素」。最新研究可能解釋到，為何某些人飲了咖啡不但沒影響睡眠之餘，整天感覺更好。

最新研究發現，喝咖啡的老鼠晚點入睡，但睡得更好

剛剛公布的一項美國研究發現，長期攝取咖啡因的老鼠，其睡眠模式及腦部血流量有令人驚訝的結果。研究人員利用微創微晶片及視像錄影系統，觀察一群小鼠自由生活及作息習慣。研究人員特別對小鼠清醒及睡眠時候腦部血流量及其活動狀態有特別興趣。

結果發現了4個重點：

1／咖啡因減少午睡的需要

老鼠的一般睡眠習慣，總有一個午睡小時刻。但當老鼠攝取了咖啡因之後，下午保持清醒狀態，因此不用午睡。

2／咖啡因推遲入睡時間最多兩小時

攝取咖啡因的老鼠，入睡時間推遲了最多兩小時。換句話說，這就是可能我們所說的「難以入睡」。

3／咖啡因推遲起床時間

攝取咖啡因的老鼠，並沒有因遲了入睡，而令睡眠時段減少。結果指出非快速眼動睡眠（Non-REM sleep）以及快速眼動睡眠（REM）兩款睡眠階段都沒有因咖啡因攝取而減少，老鼠只是睡多一點，遲些睡醒而已。

4／咖啡因導致腦部血流量顯著增加

研究結果發現，攝取咖啡因的老鼠於兩個睡眠階段期間，腦血流量都顯著增加。研究人員估計，增加的腦部血流量增強了睡眠期間腦部廢物清除效率，令睡眠更加實在，而咖啡因亦因此對於腦神經可能發揮保護作用。

換言之，攝取咖啡因後，入睡時間雖然推遲了，但並沒有影響整體睡眠質素，反而在睡眠期間腦部血流量增加，研究人員解釋這個情況對睡眠及腦部健康可能更好。不過，飲咖啡後老鼠遲起床這個習慣，對於我們需要準時起床上班的一群，就未必是好消息。遲了入睡但又要準時起床的話，睡眠時間就縮短了；惟有只可以於周末有機會sleep in才可黃昏或晚餐飲用咖啡。 當然，這個只是動物實驗，要在人類研究測試才可確實咖啡因對我們的睡眠習慣是否有同一影響。

咖啡因人類研究又怎樣？

咖啡因對於人類的影響，我們都有一定的理解。短期咖啡因的影響包括增加警覺性及運動持久力、增加心率及呼吸率等。長期研究亦指出，咖啡因對大腦健康、肝臟及眼部健康或有益處，亦有研究發現，咖啡因可能增加偏頭痛的次數，以及對患上焦慮症人士有負面影響。

我們飲用了咖啡因後，30至60分鐘內於血含量為最高。而咖啡因的半衰期為4至6小時，意思即是身體通常要約用4至6小時，去代謝及清除一半的數量。

2013年就有一項人類研究指出，當睡前6小時前攝取高劑量咖啡（400毫克），令總睡眠時間減少1小時；結果亦發現，年紀愈大，這個影響愈深。不過其實一次過飲400毫克咖啡因真的很高劑量，等如最少4至5個shot，很少人一次過飲到這樣高分量。不過，由於沒有其他研究提供其他結果，所以一般醫學專家到基於這個2013年研究結果去建議，睡前6小時不要飲用咖啡因飲品。

注意：每人對咖啡因的反應不同，某些人對咖啡因較敏感，所產生的負面影響可能會較大；某些人或需要更長時間才能代謝及清除咖啡因，所以也可能下午飲用也會影響到睡眠入睡時間。 咖啡因並非是必需營養素，所以不必強逼自己多飲用；對身體健康的還有很多超級食物，多進食其他植物性食物，也能攝取當中的抗氧化物質多酚。