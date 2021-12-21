「呀，原來已經差不多是12月底了？！」「怎麼過得這麼的快呀？！」印象中，才觀賞過101大樓發放的煙火，才看見街道沒幾個人在慶祝的跨年，感受過冷冷清清的聖伯多祿廣場……一轉眼，聖誕樹、聖誕老人和雪人已經回到百貨商場去了。購物區的大樹上，掛滿了一串串閃閃的燈光，各自就位，努力地為各大賣場營造著節日的氣氛。

大型購物商場外，聚集了一群群戴著口罩，熱情地抱著雪人的人們，有一家大小的，也有知己好友的。是的，大概是經歷整整兩年，大家開始習慣了新冠病毒爆發後的生活了吧？！今年的人群，比去年的來得多，以往歡欣的節日氣氛也隨之歸來。說真的，除了大家臉上那片口罩以外，根本看不出跟2020年以前的聖誕有甚麼的不一樣。

在家裏慶祝也好，在各大餐廳歡度也好。給大流行病毒折騰了整整兩年的人們，關在家悶太久了，給生活和工作遏抑太多，終於按捺不住，空群而出，街道上擠滿了人。坦白說，不怕被感染，是不可能的，只是，過去兩年，大家都活得小心翼翼的，神精繃緊久了，就如在水中游泳，閉氣久了，自然需要游上水面，喘一口氣。剛好，聖誕節要來了，大家便趁著這個假期，來舒壓一下而已。

「不知道甚麼時候，疫情真的會結束呢？！」「甚麼時候不用戴口罩呢？」在線上飯局間，朋友們忍不住感嘆道（今年很多因為疫情而久未歸家的朋友，趁著明年的農曆年來得早，已經提前回老家去了）。面對未來不安的疫情，難得我們依舊聚首一堂，舉杯迎接2021年聖誕的到來。那麼，請好好活著，好好感受生活，「Merry Christmas!」。

下頁即睇「古早味薑餅」食譜