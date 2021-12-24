較早前來個新嘗試，第一次學人開FB直播節目，自編自導自己做主播的「活得精彩綜藝館」，真心誠意想借這個平台來多表達一下有關素食、環保、健康、正面思維、文化禮儀等等信息，也藉此請素食教煮Ken做節目煮播，即場教路過兩招烹調秘技！

我們平時食過Ken在好素純素餐廳主理的菜式，當中有不少都有用素瑤柱，即是以金菇來製作！特別是他做的素肉餅，幾乎是必食的選擇！別小看這素瑤柱（金菇），小技巧，大功能！確實增加了那道菜的香味！比起食真瑤柱既好味、環保又便宜！一直好奇當中有甚麼烹調技巧？

今次FB直播，多得Ken無私公開授徒！當日只用了十分鐘，就教了大家如何做素瑤柱！做法原來很簡單，所以我也來個實習，應用在今次這個菜。坦白說，我也學得不錯，效果非常滿意！如果大家未試過，絕對值得試！

聖誕節日假期，大家可能又會在家中自製美食！今次的做法，除了準備素瑤柱（脆金菇），還有杏鮑菇做的素帶子及羽衣甘藍，香口小食，總是節日佳選之一。最緊要食得適量，凡事適可而止就好！

祝大家聖誕節日假期開開心心，滿懷喜樂，平安自在，活出精彩！

「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱：「恩慾報 怨欲忘」（趣炸金菇素帶子羽衣甘藍盒）

風格：純素

材料：（3人份）

羽衣甘藍 8片

杏鮑菇 3件

金菇 1/3包

調味料：

黑松露油 適量

胡椒鹽 適量

百里香 適量

＊亦可預備少量紙托、聖誕裝飾

做法：

1. 羽衣甘藍沖淨後撕出葉子，吸乾水份；

（圖片由作者提供）

2. 杏鮑菇洗淨後切去頭尾；

3. 橫切杏鮑菇，割出十字坑紋（這個形狀似足帶子，因而取其名為素帶子！）；

（圖片由作者提供）

4.金菇原包切去底部，橫切兩層後再切成小段，可用手稍為撕開，令金菇段不會太黏在一起（素食教煮Ken教路，原來金菇不用洗！）；

（圖片由作者提供）

5.羽衣甘藍放於牛油紙上，掃上黑松露油，以150度溫度焗10分鐘，取出放紙托上；

6.冷鍋放油，倒入切碎了的金菇，油量要剛好覆蓋了金菇，金菇以猛火炸成金黃色，盛起隔油（可用木棒輕輕搞動，讓金菇受熱平均）；

（圖片由作者提供）

7.杏鮑菇慢火煎成金黃色（可以邊煎邊加水，香氣更好發揮！），加胡椒鹽、百里香；

（圖片由作者提供）

8.把煎香後的金菇、杏鮑菇放在羽衣甘藍上即成（可以按喜歡而加減份量）；

味道：金菇的香脆及美味，煮的時候已經強烈釋出及聞到 ！記得待炸好的金菇冷卻一陣子才吃，效果更脆！杏鮑菇及羽衣甘藍各自帶有食物本質原味，味道非常豐盛！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註：「恩慾報 怨欲忘」-- 出處：《弟子規》。全句為：「恩欲報，怨欲忘，報怨短，報恩長」。意思是我們受了別人的恩惠，當要銘記報答，如果產生了怨恨就要忘記；報復怨恨的心態要短，報答恩惠的心態要長久。

2021在驚濤駭浪中又快成過去了，生活得以如常，這些年真的受了不少恩惠，這個恩特別是指為疫情而付出心力、勞力、出謀獻策、財資物資、各樣的對應及治療、各式研究研發、各種安排的思量⋯⋯來自國家、政府、中西醫護、各方各界，都為地球人造福！萬二分感恩！銘記於心！