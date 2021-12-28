寒風陣陣，危機四伏！中醫常說：「血得溫而行，得寒則凝。」高血壓是最常見的慢性心腦血管疾病之一，寒冷季節是心血管疾病的高發期，心血管功能對氣溫變化最為敏感，低溫使人體血管彈性降低，容易令血壓響警號。進入冬季後，高血壓患者除了要提防血壓波動外，更要預防心梗及其他併發症的發生。今次請來註冊中醫師張立彤教大家於寒冬預防高血壓。

根據2000年的統計數字，本港有26萬9千人因患高血壓而需要長期治療，尤其是中老年人。高血壓跟高膽固醇一樣會靜悄悄地發生，因為高血壓沒有甚麼明顯的病徵，但它可引致心臟病及中風等嚴重疾病，故高血壓又稱為無形殺手。大多數高血壓沒有明顯成因，吸煙、缺乏運動、肥胖、精神緊張、酗酒、遺傳等因素，都會增加患上高血壓的機會。根據世界衛生組織1999年指引，上壓（收縮壓）高於140，下壓（舒張壓）高於90，基本上就患有高血壓。

（istock圖片）

有些人血壓不太高，症狀卻很多，而另一些病人血壓雖然很高，但症狀不明顯，常見的症狀有：

1. 頭暈

2. 頭痛

3. 煩躁、心悸、失眠

4. 注意力不集中，記憶力減退

5. 肢體麻木

中醫點睇血壓高？

張醫師指出，中醫雖無高血壓病名，本病屬於中醫學中「頭痛」、「眩暈」等範疇，認為本病多由憂思惱怒，或恣酒嗜肥美之食，或勞累過度等，以致陰虧於下，肝陽暴張，內風旋動，氣血逆亂，夾痰夾火，橫竄經脈，蒙蔽心竅而致。在各種因素綜合作用下，可以把高血壓病的病機概括為「變動在肝，根源在腎，關鍵在脾」。人體陰陽消長失調，特別是肝腎陰陽失調，使陰虛陽亢，或肝風上擾，或肝火上升，或肝陽暴亢，進而氣血上逆，則產生高血壓病。中醫臨床辨證之中，常見分型如陰虛陽亢、肝陽上亢、氣血虧虛、痰濁濕阻等。

太極有助調和陰陽

毫無疑問，運動是最有效改善血壓的方式。張醫師提醒，由於大部分患者年紀大，普遍體重超出標準，要注意選擇較柔和的運動，避免造成關節損傷；可以選擇平地快走，每天堅持行30分鐘左右。有早起運動習慣的高血壓患者，應注意保暖，不建議在太陽升起之前運動。張醫師推薦練習太極拳，太極兩個字就是陰陽變化，高血壓也就是陰虛陽亢，也是陰陽變化，可通過太極調和陰陽，能有效預防高血壓。調和陰陽的同時，也可幫助改善睡眠質素。

很多高血壓患者在得高血壓之前都有長期抽煙、喝酒、熬夜等生活習慣，特別是熬夜可引起內分泌紊亂，是導致血壓升高的重要原因。所以，高血壓患者應堅守每天最遲在11點前睡覺，晚上11點至1點是一天中的陰中之陰，陰氣最盛之時，特別到冬天，寒中之陰，往往傷身。

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