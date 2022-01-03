節日連連，很多朋友都大吃大喝，別以為肚滿腸肥之後一定大便暢通，其實近期因便秘求醫的病友也實在多得驚人，Candy便是其中一人。

Candy趁著午膳時間前來求診，並說：「譚博你好，我這三星期以來大便極差，大約三至四日才上一次大便，而且便質乾硬。自問近期食量不少，但何解有入無出，現在腸胃脹滯，十分不爽。請問何解會出現這個情況呢？」

我答：「中醫認為便秘是大便秘結不通，排便時間延長或欲大便而不暢的一種病證。 古代醫學中，便秘有很多名稱，如『大便秘』、『大便秘澀』、『大便難』、『脾約』、『寒積』等等。現代中醫內科著作中，多將便秘分為實秘與虛秘二大類，實秘分為腸胃積熱、氣機鬱滯、陰寒積滯三型；虛秘分為氣虛、血虛、陰虛、陽虛四型。

便秘的病因是多方面的，其中主要的有外感寒熱之邪，內傷飲食情志，病後體虛，陰陽氣血不足等。本病病位在大腸，並與脾胃肺肝腎密切相關。 脾虛傳送無力，糟粕內停，致大腸傳導功能失常，而成便秘；胃與腸相連，胃熱熾盛，下傳大腸，燔灼津液，大腸熱盛，燥屎內結，可成便秘；肺與大腸相表裡，肺之燥熱下移大腸，則大腸傳導功能失常，而成便秘；肝主疏泄氣機，若肝氣鬱滯，則氣滯不行，腑氣不能暢通；腎主五液而司二便，若腎陰不足，則腸道失潤，若腎陽不足則大腸失於溫煦而傳送無力，大便不通，均可導致便秘。

一、實秘的中醫治療

1. 腸胃積熱型便秘（常見於喜歡吃辛辣刺激的食物人）

症狀：大便乾結，腹脹腹痛，面紅身熱，口乾口臭，心煩不安，小便短赤，舌紅苔黃燥，脈滑數。

治法：瀉熱導滯；潤暢通便。

2. 氣機鬱滯型便秘（常見於易怒易暴躁、久坐久臥的人）

症狀：大便乾結，或不甚乾結，欲便不得出，或便而不爽，腸鳴失氣，腹中脹痛，胸脅滿悶，噯氣頻作，食少納呆，舌苔薄膩，脈弦。

治法：順氣導滯。

3. 陰寒積滯型便秘（常見於陽虛體質，或有過食生冷食物史的人)

症狀：大便艱澀，腹痛拘急，脹滿拒按，脅下偏痛，手足不溫，呢逆嘔吐，舌苔白膩，脈弦緊。

治法：溫裡散寒，通便止痛。

二、虛秘的中醫治療

1. 氣虛型便秘（常見於體質虛弱的人）

症狀：糞質並不乾硬，雖有便意，但臨廁努掙乏力，便難排出，汗出氣短，便後乏力，面白神疲，肢倦懶言，舌淡苔白，脈弱。

2. 血虛型便秘（常見於血虛的人）

症狀：大便乾結，面色無華，心悸氣短，失眠多夢，健忘，口唇色淡，舌淡苔白，脈細。

治法：養血潤燥。

3. 陰虛型便秘（常見於陰虛體質的人，如產後大量出血/年老體虛）

症狀：大便乾結，如羊屎狀，形體消瘦，頭暈耳鳴，兩顴紅赤，心煩少眠，潮熱盜汗，腰膝痠軟，舌紅少苔，脈細數。

治法：滋陰通便。

4. 陽虛型便秘（常見於陽虛的人)

症狀：大便乾或不乾，排出困難，小便清長，面色晄白，四肢不溫，腹中冷痛，得熱則減，腰膝冷痛，舌淡苔白，脈沉遲。

治法：溫陽通便。

（網上圖片）

中醫常用針灸治療便秘，因為它是一種效果非常明顯的方療法，在臨床當中常選用的穴位是針刺大腸俞、天樞、支溝等三大穴。 如果患者屬於實秘，在針灸的時候可以採用瀉法治療；如果患者是虛秘，可以使用補法；冷秘的患者除了針灸還可加艾灸方式配合治療。

熱秘的患者除了上述三個穴位之外，還可根據患者的情況加針刺合谷、曲池兩個穴位治療；氣滯導致便秘的患者可加針刺的學位時中脘、行間；如果患者伴有氣血虛弱的症狀，可以加針穴位有脾俞、胃俞；而冷秘的患者治療中可加灸神闕、氣海兩個穴位。具體再根據病人情況實行加減。

便秘可使用的食療藥膳是非常多的，以下四種的效果就非常明顯：

1. 番瀉葉茶：

材料：主要為番瀉葉。

做法：把番瀉葉先洗淨，然後放入容器內用沸水沖泡，每天用來代茶飲用。用法和用量是：每次3-6克。

2. 糯米粥：

材料：糯米、檳榔（炮製然後搗末）、郁李仁（洗淨去皮，研為膏體狀）、火麻仁。

做法：先以水研火麻仁，然後濾出藥渣取汁，再加入淘洗乾淨的糯米煮作粥，將熟時在其中放入檳榔、郁李仁攪勻。 患者可以在每天早晚分食。

3. 薤白粥：

材料：薤白、粳米。

做法：將米適量淘洗後與準備好的薤白一起放入鍋內，然後同煮做粥。

4. 小米麵茶：

材料：小米麵、芝麻仁、芝麻醬、香油、鹼麵、精鹽、薑粉。

做法：首先應該將芝麻炒成焦黃色，然後搗碎或者是擀碎，加入適量的精鹽拌勻製作成芝麻鹽。接下來把鍋內燒適量的水，同時放入薑粉燒開，然後將加水和成稀糊的小米麵倒入，放少許鹼麵攪拌燒開鍋，盛出來之後將芝麻醬、香油放入適量調勻，每天用此來當佐餐或者點心吃即可。

以上四種食療藥膳治療便秘的效果還是非常不錯的，患者可以根據自己的情況選擇服用，同時還應該注意多吃一些含有粗纖維的水果蔬菜，比如香蕉、蘋果、白菜、芹菜以及蜂蜜水和木耳等，都可促進腸胃蠕動，濕潤大便，避免症狀愈來愈嚴重。