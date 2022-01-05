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05/01/2022

是日小寒│手腳冰冷要從陽氣入手！飲養胃健脾、益氣補腎「冬菇栗子薯仔紅蘿蔔雞湯」！

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　　「如果沒有太陽，天氣會突然變冷。」Becky說。

 

　　「即將來到一年中最寒冷的時候，小寒了。有小寒，當然有大寒。小寒正值三九，和大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣。

 

　　冬天是大自然的能量沉入地下的時候，水液跟隨。我們的氣血同時隨著這個規律往下降，往下收。」我說。

 

　　「每到冬天，我的手就很冷，無論如何也不能暖起來。男友牽我的手，也說如冰一樣。」Becky說。

 

　　「除了手，腳也冰冷吧？」我問。

 

　　「你怎麼知道？」Becky驚訝道。

 

　　「手比腳短，由心臟至腳距離較長，陽氣未能到達末端。如果手也冷，較遠的雙足怎會暖？」我回答。

 

　　「那麼如何改善？已經暖包不離身了。」Becky問。

 

　　「我們要從陽氣入手。食物由口進入胃，通過脾胃處理，化成氣血。氣屬陽，有溫煦作用，簡單來說就是熱能，推動血運行。氣血不足，陽氣未能到達末端，出現四肢冰冷，蒼白無血色。若脾胃功能欠佳，身體自會從『庫房』提取能量，就是腎。所以脾虛會導致腎虛，久病又會傷腎。

 

　　所以中醫常常苦口婆心地忠告大家不要喝冷飲或吃生冷食物，削弱脾胃功能。」我說。

 

　　「知道了。」Becky說。

 

　　「冬天正是補腎的好季節。飲食上可以多吃補腎食物如栗子和冬菇。栗子性溫，味甘平，入脾、胃、腎經；能養胃健脾、補腎強筋、活血止血。冬菇性平，味甘，入肝、胃經，有健脾和胃、補氣益腎功效。薯仔和紅蘿蔔是常見湯水成分。薯仔性平，味甘；入胃、大腸經；有和胃健中、解毒消腫的功效。紅蘿蔔性平，味甘，入肺、脾經，功效包括健脾、化滯。以上材料煲雞湯，加強溫補作用，對四肢冰冷，身體虛弱人士十分有益。

 

　　睡前浸雙足也有作用，幫助氣血運行，回流上身。睡得好，身體充足電，第二天朝氣勃勃。記謹穿足夠衣服，以免受寒。」我說。

 

下頁即睇「冬菇栗子薯仔紅蘿蔔雞湯」點煲

 

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