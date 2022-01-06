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06/01/2022

愈Dark愈好！韓國最新研究：食黑朱古力心情更暢快！可能又係與腸道菌群有關？

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　　長假期完結，大家收拾心情重回正常生活，繼續面對各種壓力。有些人在心情低落時候會吃朱古力。剛剛今個星期刊登的研究指出，吃黑朱古力確實可以令心情暢快些。而且，愈dark愈好。

 

　　韓國研究團隊發現，當健康成人每天進食85%黑朱古力的群組，相比吃含較少可可成分的黑朱古力的群組，或不吃朱古力群組，前者會自覺更快樂。

 

（圖片由作者提供）

 

　　更加有趣的是，從糞便樣本分析，改善心情，似乎與進食朱古力後腸道菌群改善有關。

 

黑朱古力與情緒影響的關係

 

　　韓國首爾國立大學曾為46名年齡介乎20至30歲成人進行一項小型研究，他們被隨機分配成3組：

 

　　1. 不吃朱古力組

　　2. 3星期間每天吃30克含70%可可成分黑朱古力組

　　3. 3星期間每天吃30克含85%可可成分黑朱古力組

 

　　參與者每星期均被追蹤其情緒轉變，結果發現，比較吃70%黑朱古力組別，吃85%黑朱古力的群組出現負面情緒的相對低。

 

　　到目前為止，對於進食黑朱古力與情緒影響的關係，所知的仍不多。以上結果，是第一個科學研究，去找出天天進食黑朱古力與心理及精神狀態之關係。研究參與人數雖小，但也是一個好開始。

 

黑朱古力即是甚麼？

 

　　然而，以上好處只出現於含85%可可成分的優質黑朱古力，而非在超市受歡迎的朱古力糖果類別。

 

　　85%黑朱古力，即是85%的成分是來自可可豆，其餘的成分可能是糖，或其他食材。可可成分愈高，糖份及添加劑成分就自然會較少。如果是優質產品，更加會沒有乳化劑及棕櫚油等成分。

 

　　可可豆，含有豐富膳食纖維及抗氧化物，當中包括多酚、黃烷醇、兒茶素等。可可豆其中一種抗氧化物——黃烷醇，能刺激體內製造一氧化氮。一氧化氮可以令血管鬆馳，從而改善血液流動且降低血壓。

 

　　此外，朱古力的可可成分愈高，所含的膳食纖維也會愈高。這些纖維，會作為益生元，是益菌生的食糧。研究發現，進食可可含量高的黑朱古力，同時亦改善腸道菌群之結構及功能，這個改變或是與改善情緒有關。

 

30克朱古力即多少？

 

　　優質朱古力用優質可可豆，跟朱古力糖果不一樣，可可豆會含膳食纖維及蛋白質的。成分通常只有三個食材：可可豆、蔗糖、可可脂。這個研究的進食量是30克，即是約1安士。如圖片中的朱古力，30克即約8粒。

 

（圖片由作者提供）

 

85%可可朱古力之營養資料（30克）：

熱量： 170卡

蛋白質：4克

脂肪：14克

總碳水化合物：11克

膳食纖維：4克

糖：4克

Net carb：7克

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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