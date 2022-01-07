2022新年伊始，祝願疫情快快受控，快快消失！祝福大家身心安好！健健康康！人人有工做，歲歲豐衣足食，各人更懂惜福造福；大家更多警醒，繼續護地球、用心護己護人；繼續素走疫境，素食健康！

2022第一道素心Cook的素食靈感，就是一味簡單的粥品！清清腸胃讓新一年有個清新好開始！

疫情又躍動，大家少出街，少應酬，還是多要自己做飯了。多點知足，食量少一點；多點清淡，辛辣少一點；減輕身體負擔，讓身體輕鬆一點！還要多點與自己內心相處，默默繼續素造慈悲，素造健康！

今次提供的粥品食譜清甜美味，你自己或教家傭做，都很容易，清清腸胃是時宜！素心Cook食譜名字從弟子規摘錄，今次更是從頭開始，希望與大家抗疫期間，共同領受聖人訓賢，疫情讓我們更要奮發，做更多有益有建設性的事；願我們的生活盡快回復出入自由、起居自在、工作及生活都能收放自如！

「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱：「弟子規 聖人訓」（杞子生菜絲素香菇貢丸粥）

（圖片由作者提供）

風格：蛋素

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

材料：（2人份）

素香菇貢丸 5粒

生菜1/3個

杞子20粒

菜脯粒1/4包

香菇 1個

米 75克

水 120毫升

調味料：

菜油 5毫升

海鹽 少許

（以下需先混好）

醬油 1湯匙

黃糖 1茶匙

麻油 1茶匙

胡椒鹽 少許

做法：

1. 素香菇貢丸解凍沖淨；

（圖片由作者提供）

2. 生菜切絲後沖淨；

（圖片由作者提供）

3. 杞子沖淨；

4. 香菇切絲，加入混好的調味汁拌勻；

5. 米洗淨後加菜油、海鹽，拌勻；

（圖片由作者提供）

6. 加水以大火煮滾，後轉慢火滾30分鐘，做成粥狀（如果想米粒成較稀的粥狀，可要加1/3份量的水及煲的時間再長一倍左右）；

（圖片由作者提供）

7. 加入菜脯粒、香菇絲、素香菇貢丸，讓粥滾起來；

8. 加入生菜、杞子（此時想調味也可加點麻油）滾起即成。

（圖片由作者提供）

提示：可先把杞子夾起；待粥上碗之後，最後把杞子放在中央，整個效果既有色彩又醒神！

味道：爽口的素香菇貢丸與軟腍的粥品渾搭，口感清新又踏實！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註：「弟子規 聖人訓」 - 出處：《弟子規》首兩句。弟子規這本書的內容，是根據大成至聖先師孔子的《論語》中的訓示摘錄的賢訓。論語有一段話，就是： 子日：弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁，行有餘力，則以學文。（論語是孔子弟子們生把孔子的話記錄及整理而成，編成《論語》上論及下論。）