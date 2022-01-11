肌肉痛、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、椎間盤突出等都是都市常見痛症。有註冊中醫指，以上痛症在中醫學角度都屬「痹症」，代表風、寒、濕、熱侵襲人體，阻礙經絡氣血循環而引起痛楚，若體虛再加上姿勢不當及風寒濕邪，便容易加劇；故需先找出經絡不通之處，再利用針灸疏通，配合中藥、食療或改善生活習慣如坐姿等，才能徹底根治痛症。

註冊中醫師何慧潔

註冊中醫師何慧潔指，痹症可透過服食中藥和針灸來改善，中醫師會先檢查病人的關節、肌肉和筋膜的鬆緊情況，又或病人椎骨、盆骨和關節有沒有扭旋等，然後再找出經絡不通的穴位進行針灸，以疏通氣血、放鬆肌肉，達到消炎止痛及恢復關節的靈活度。

工作注意姿勢 防復發

她指，有時候發痛的位置是出問題的地方，但有時或只反映身體其他部位出問題，故如要徹底根治痛症需全身檢查，找出經絡不通的地方，而未必只是針對發痛的位置進行針灸﹔若只針對發痛的位置針灸，治療效果會較慢。

何透露，曾有一名35歲女病人經常頭痛，該病人曾向西醫求診，食過止痛藥但仍沒幫助，她甚至接受腦神經專科檢查，已排除有腦腫瘤問題，但仍未找到頭痛成因，之後該病人來接受問診，經過一次針灸治療後，頭痛情況改善了8成，不用再服止痛藥，及後她共接受了針灸15次，頭痛便沒再發作。何指，該女病人因工作姿勢問題，致常頭痛，針灸疏通經絡後，再注意工作時姿勢，才能避免頭痛復發。

「痹症」亦可透過食療輔助治療。何醫師指，有需要人士在痛風發作或轉天氣痛症加劇時，可飲用以下食療，有紓緩痛楚之效。其中「桑枝蜜棗桑寄生茶」有保益肝腎、活血通絡作用，對關節或肌肉痠痛和痹痛有治療作用，適合腰側痠軟的人或轉天氣痛症加劇時飲用。

食療輔助 紓緩痛楚

另「苡仁桂枝忍冬滕茶」有清熱解毒、活血通絡效果，適合風濕、關節紅腫熱痛的人士飲用，也適合急性扭傷或痛風發作人士，惟虛寒體質和女性在經期時則不適合。她提醒，同一個位置發痛可由不同的原因引起，如服用了相關食療，痛症仍未改善，便要向醫生求診。她又指，如關節沒出現紅腫，市民也可用暖水袋暖敷痛的位置，促進氣血循環，有助減輕痛楚。