香港疫情早陣子好像很太平，人人以為通關在即，誰不知天有不測之風雲。繼荷蘭、西安封城以應付新冠變種病毒Omicron，英美歐洲亦爆發嚴重，香港近日終亦失手，籠罩在爆疫氛圍下，通關問題一波三折。

外地朋友中招

人人等待通關去工作、去玩、去旅行，但新冠病毒卻如鬼魅未肯消失，我們一方面要面對新一波疫情，另方面又熱切期待農曆新年的來臨及等待通關出遊；在這段「情況複雜」的日子，我們適宜做好準備，讓身體以最強狀態迎戰新變種病毒，以及迎接指日可待的出遊日。

隨著本港下令實施14天嚴格的限聚令之際，疫病其實在歐美早巳爆翻了天，一些國家的確診人數每日以數十萬計，真不可謂不驚人。近日，亦傳來了外地朋友中招的消息，更托上托來尋覓食療方。

臥床10天，痰如泉湧

一位朋友近日來訊，說她的一位瑞士朋友，由於兒子媳婦均得了Covid，之後傳染了給她。頭三日她發燒發冷及咳嗽，極度疲倦， 整天只能睡床，先後共睡了10天。幸好之後幾天精神回來了，咳嗽也好多了，但就一直痰如泉湧。

初期她胃口很差，甚麼都不想吃，只能天天用番茄薯仔紅蘿蔔煮雞湯當飯。當初她是因為發冷才去醫院做新冠病毒檢測化驗，之後醫院用電話通知她確診了，叫她在家自我隔離，以及叮囑她用電話讓私人家庭醫生遙距看診和跟進。

這位染病朋友初起發冷發熱、咳嗽，是典型外邪犯衛襲肺，衛氣（即抵抗力）與外邪（病毒）劇烈爭鬥而出現發冷發熱甚至高燒，肺氣不降而出現咳嗽，之後雖然熱退邪去，但脾肺受傷，沒有胃口，中醫說脾為生痰之器、肺為儲痰之器，所以接著痰如泉湧。

因此，最終我給她推介了以下食療：川貝一両打碎、陳皮一錢、淮山一両、羅漢果半個，加水煲一小時。這食療有助她化痰兼養好脾胃，邪去正復。

增強個人正氣

中醫學說：正氣內存，邪不可干！所以抵禦病毒，需要增強個人的防病能力，這就要增加個人的衞氣（抵禦外邪之氣）。除了借助現代科學打預防疫苗之外，勤運動、懂養生，亦是一種好方法，宜加疊起來，做最好防禦。

新冠肺炎是外邪，由口鼻而入，首先侵犯人體呼吸道甚或直達肺部，所以首要加強衛氣及強健肺部；其次是保養脾胃，因為脾胃為後天之本，它是氣血營養生成之地，對人體抗病十分重要；再來就是注重情志及氣血的調和，以達致陰平陽秘——陰陽平衡，自然病無復生。

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