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12/01/2022

當身體遇上「紅燈」，如何重新啓動轉「黃燈」？鮮爽健康「五彩芝麻菠菜沙律」，15分鐘做好！

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　　「看見紅燈，所有行人和汽車都要停下來喔。」老師這麼的跟孩子說。「那麼，看見綠燈呢？」「行人可以過馬路，車子可以通行嘍！」小朋友們搶著回答老師。日常我們會說在「紅綠燈」附近等；事情開「紅燈」，還是「綠燈」；歌曲也有用「紅綠燈」作名字。不過，會開車的朋友，應該知道，在紅和綠燈之間，其實還有「黃燈」。

 

　　「黃燈」一般來說，代表著交通訊號燈即將轉換成「綠燈」，預告道路上的使用者，可以準備把車子再次開動了。「黃燈」的重要，在預告即將通行的同時，亦提醒開車前，要小心查看路面狀況再起動。這一組交通燈，有其必要性，要不然，簡單的分「紅綠燈」就好啦，不是嗎？但很奇怪，我們都不會說「紅黃綠燈」，反而常說「紅黃綠色的燈籠椒」（哈哈）。

 

　　想像一下，假設我們的身體，如那台在馬路上行走的車輛：有時候，如同沿途開著「綠燈」那樣，暢通無阻，正常健康；有時候，會轉為「紅燈」，生病了，身體需要慢下來、停下來；然後，就如同「黃燈」那樣，休養好過後，整裝待發，重新上路再衝。

 

　　身體在開「綠燈」的時候，沒有人會想到它有「紅燈」的時候，或者說，不會想到有「紅燈」的一天的。但當我們來到了「紅燈」的時候，能不能轉到「黃燈」，可能是命運，可能是在休息夠不夠的問題。而當轉成「黃燈」的時候，我們有預備好，承諾自己，「綠燈」重新啓動以後，會好好保護這副身體嗎？我們會有警覺心，想到，「紅燈」還是會有到來的一天的嗎？

 

下頁即睇「五彩芝麻菠菜沙律」食譜 

 

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