「天氣突然轉冷，幸好今天穿了一件厚外衣。」Jennifer說。

「現在正值小寒節氣，大寒快到，是一年中最寒冷的時候，陰邪最盛。春生、夏長、秋收、冬藏，一年四季陽氣的活動都不一樣。到了冬天，自然界的陰陽沉入地中。冬天夠冷，陽氣則潛藏得很深，不易泄動。冬日萬物斂藏，我們養生就該順應自然，使精氣內聚，氣血封藏到臍下的地方，藏得穩固，我們的腰腿就會有力。」我說。

「可是一到冬天，鼻敏感便發作。」Jennifer說。

「天氣冷才發作的毛病，一般原因就是陽氣不足。黃帝內經云︰『春夏養陽，秋冬養陰』。從飲食養生的角度講，一般建議多吃一些溫熱食物以補益身體，收藏陰精，抵禦寒冷氣候。我們要把握冬天時調補氣血，特別是腎。淮山和杞子是常用的食物和中藥。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效；杞子，即枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。

雖然現在是進補的最佳時期，若脾胃功能欠佳，則不能有效消化滋補食物或藥材，反造成濕滯和虛火上炎，即俗稱『熱氣』。所以建議吃一些健脾食物如花生和黃豆。花生性平，味甘；入脾、肺經；能潤肺、和胃、止血。黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯、健脾利水、解毒消腫。

這些材料都可以煲成時令保健湯水，簡單可口。」我說。

「我常常跟你的建議煲湯的。」Jennifer笑說。

「保暖也不容忽視。今年做得很好，穿厚衣。除了穿厚衣外，頸巾都很重要，遮擋頸前位置，以免寒氣直傷氣管。頸巾又保暖我們後頸和枕部，以免寒氣入侵足太陽膀胱經，否則很易感冒和頭痛。」我說。

「是的，圍了頸巾，鼻敏感的症狀明顯減輕。」Jennifer同意道。

「寒極則回暖。小寒大寒，準備過年。好好把握最佳補腎時間，新一年陽氣充足，身體健康，做事更順利。」我說。

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