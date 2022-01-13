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13/01/2022

湯水達人Natalie | 抗疫在家煲糖水！香甜綿滑、口感十足「昆布炒米綠豆沙」！如何令綠豆沙清熱而不寒涼？

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　　想要清熱解毒，大家通常也會飲涼茶，不過飲得涼茶多，很容易就苦口苦面，今次我們轉轉口味，來做個綠豆沙吧！怕綠豆沙寒涼？不用擔心，用我這個方法炮製，清熱解毒得來又不寒涼，更是口感十足！

 

料理、湯水達人Natalie

 

 

綠豆、白米：先用白鑊輕炒！

 

　　眾所周知綠豆清熱解毒，不過綠豆性涼，不少朋友每次吃綠豆沙都會頭暈，其實想煮一個清熱不寒涼的綠豆沙十分簡單，只要先用白鑊把綠豆輕炒至令身就可以！綠豆輕炒後更香之餘，更可以縮短起沙的時間，煲一陣子就輕鬆完成！要留意的是，綠豆要用慢火炒，千萬不要用猛火，不然煲出來的綠豆沙就會有焦味！

 

　　這個綠豆沙我會加入炒米，除了令綠豆沙更有口感和更香，炒米更可以中和綠豆沙的寒性，就不用擔心吃綠豆沙吃到頭暈！提提你，用來炒的白米千萬不要用水洗，白米也是用白鑊慢火輕炒，炒至微黃色就可以。

 

下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！

 

 

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