甚麼最擾人清夢？不是手機鬧鐘，而是生理鬧鐘！寒夜被窩中，睡夢正濃處，廁所卻急call，最煩人的就是夜起去小便！人體為了維持水液平衡，需要通過出汗、排尿等方式代謝水液。進入寒冬，人體各軟組織（皮膚與血管）為了禦寒，呈收縮狀態，加上大部分人在冬季的運動量較少，出汗減少，小便次數增多或年青人有夜尿1至2次，都屬正常的身體調節。然而夜尿次數過多，可嚴重影響睡眠素質，導致日間精力下降。不想日間無精打彩，今期註冊中醫師張立彤教大家一些方法減少夜尿。

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

睡前不喝水可直接減夜尿？

睡前不喝水，簡單又直接可以減少夜尿？張醫師言，其實睡覺時，新陳代謝會減慢，臨睡前如果沒有多吃或喝容易排水的食物，例如西瓜、啤酒等，而泌尿系統沒有毛病者，都不會半夜起床小便。所以，正常喝水都不會造成夜尿問題。反之，減少喝水對身體不是好事。水是生命之源，尿液以及出汗也是在代謝廢物，維持免疫力。一旦喝水少了，尿少、汗少，免疫力也是會降低，對皮膚、身體健康都沒有好處。

腎陽不足兼遇冷，夜尿情況加重

張醫師指出，冬天氣候寒冷出現夜尿，主要是受到「寒」冷刺激所致。中醫理論認為腎與膀胱是互為表裡，前者為臟，後者為腑。腎主封藏，就是說腎有一種功能，能把人體裏的血液、津液、精液和尿液固封住、收藏住，不讓它們無緣無故洩漏出來。腎臟主要是通過腎小管吸收水份，因為水份受熱之後就會蒸發，從而水分子就會透過腎小管壁進入我們的血液中，重新被人體利用。腎小管就如同一個蒸餾，如果陽氣充足，蒸發就快，因此吸收功能就會愈強。相反，陽虛或者受涼、受凍，溫度較低的情況下，就不利於水份蒸發，因此吸收功能就會減弱，從而就會形成大量的尿液。故腎陽不足時，又遇寒冷刺激，便會出現夜尿。

夜尿頻密最常見於中老年人，這與中老年人的生理功能衰退有關，老年人膀胱彈性降低，加上腎功能衰退，使尿的貯留量受到限制，除夜尿外，日間也較常人多，尤甚者會出現遺尿或小便失禁等症狀。另外，老年人半夜容易失足跌倒，尤其天氣寒冷時，更有機會著涼感冒，或者如廁時突發腦中風、心肌梗塞等意外，亦有所聞，所以夜尿問題，值得重視；可以從溫腎補腎做起。

溫腎食療推介

合桃豬腰湯

材料：合桃一兩、菟絲子3錢、肉蓯蓉4錢、五味子2錢、肉桂1錢、豬腰1個、葱白3根、生薑3片

製法：先把藥材加水煎成湯汁備用，豬腰去筋膜洗淨切片，加入葱白、生薑和適量水，一起煨製，待豬腰熟時，加入藥湯，加鹽調味，飲湯吃豬腰

功效：溫腎壯陽；適合夜尿多，小便頻數且清長，畏寒肢冷，腰膝酸軟，乏氣、易疲倦，面色蒼白人士

栗子糯米飯

材料：栗子(去皮去衣)二兩、蓮子肉五錢、芡實三錢、黨參三錢、山藥五錢、、紅棗(去核)六粒、糯米三兩，可加肉類

製法：糯米先浸泡一小時；所有其他材料洗淨切粒後，與浸好的糯米放煲內，加入適量水，一起煲至全熟。

功效：健脾補腎；適合夜間尿多，語聲低微，四肢無力，食欲不振，大便稀薄人士