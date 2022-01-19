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19/01/2022

大寒湯水│吃火鍋加重脾胃負擔，最易腹痛腹瀉！飲「栗子芡實蓮子瘦肉湯」補脾養胃

#識食 #食譜 #健康好煮意 #大寒湯水 #栗子芡實蓮子瘦肉湯 #腹瀉 #腹痛 #脾胃負擔 #吃火鍋
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　　「天陰陰，天氣又變得冷了。」Mandy說。

 

　　「大寒到了，是二十四節氣中最後一個，亦是一年中的最冷時間。」我說。

 

　　「不知是不是吃了很多次火鍋，這幾天都有點腹痛腹瀉。」Mandy說。

 

　　「近日不少病人都伴有倦乏、大便爛，或大便不清而便質濕潤的。我們身體中，脾負責協調氣血運作。現在正值天氣變化的時間，乍暖還寒，脾虛，脾胃功能欠佳，協調不好就生濕。

 

　　再加上天氣寒冷，不少人都愛吃火鍋。大部分火鍋的湯底和配料都是肥膩，食物十分豐富。而且親朋好友聚在一起，更圍在鍋邊一邊談天一邊吃，往往多個小時。脾主運化，脾胃負責消化食物。進食過多和肥膩食物，加重脾胃負擔，若平素脾虛者，則容易出現腹痛腹瀉。」我說。

 

　　「吃火鍋不是會熱氣嗎？」Mandy問。

 

　　「脾胃虛弱，不能有效處理食物，食物停留久了，則會飲食積滯，消化不良，令人以為熱氣。這是可以喝點陳皮普洱茶消食導滯。」我說。

 

　　「哎呀，我還喝冷飲。」Mandy說。

 

　　「這令脾胃更弱。」我說。

 

　　「我也睡不好呢。」Mandy說。

 

　　「中醫云︰胃不和則臥不安。脾胃位於人體中央位置。若脾胃運化出現問題，濕困中焦，造成氣血停滯。我們睡覺時，身體氣血正往下收藏。脾胃升降失調，影響氣血往下收往下降，以致睡不安。」我說。

 

　　「那怎麼辦？」Mandy問。

 

　　「中醫的強項正是辨證論治。很明顯是脾虛濕困，我會處方內服中藥，健脾袪濕。至於保健湯水，我建議芡實和蓮子。芡實性平、味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精，健脾止瀉，除濕止帶。蓮子性平、味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。現在還是冬天，補腎不可少，栗子就是好選擇。栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。這些材料加薯仔和紅蘿蔔等健脾湯料，就成了時令湯水，健脾袪濕，補腎安神。」我說。

 

　　「本來不太想吃，聽到美味的湯水，胃口大開。」Mandy說。

 

　　「過了大寒，春天就到了。記謹把握時間，早點睡覺，呵護陽氣。來年才有充足的陽氣升發。」我說。

 

下頁睇栗子芡實蓮子紅蘿蔔薯仔瘦肉湯點煲

 

 

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