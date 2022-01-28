快到新年了！預先恭祝大家新年新氣象，新春接福，身心安康，百毒不侵，百福俱臻！

新年食素，是常態吧！當然，我鼓勵大家不要等到新年才食素，也不要初一十五才食素！今時今日，素食可以幫你身體排毒！亦藉著新年希望大家重整新食態，素食素出新境界！

想到大家既要為屋企、公司做大掃除、辦年貨、整理好多積聚的文檔；加上兩年多的疫情還在，相信大家都已經夠忙，所以今日要做一個超簡單容易做又美味的食譜！

今次的食譜就只有一個主角 — 「素帶子」！素帶子是純素食品，你可以用來炒、放湯做湯麵、火鍋⋯⋯；今次用輕煎方式，香口美味！

當大家做得多花功夫的過年菜式時，偶爾來一個簡單的，平衡一下，也好控制做菜的時間；甚至可以是前菜小食！陪伴你在家打機、唱歌、甚至打麻將！衷心希望大家平平安安，人人有工做，每日自由出入，其實，生活平淡也是福！

**素心Cook食譜名字從弟子規摘錄，希望與大家抗疫期間，共同領受聖人訓賢，疫情讓我們更要奮發，做更多有益有建設性的事；願我們的生活盡快回復出入自由、起居自在、工作及生活都能收放自如！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱：鴻運福富賀新禧（南乳趣味素帶子）

（圖片由作者提供）

風格：純素

材料：

1. 素帶子 6件

2. 生菜 數片

調味料：

1. 南乳（連汁） 1湯匙

2. 黃糖 1茶匙

3. 生粉 半湯匙

4. 滾水 少許

（圖片由作者提供）

做法：

1. 素帶子解凍，割成十字；

（圖片由作者提供）

2. 生菜沖淨後瀝乾水份；

（圖片由作者提供）

3. 南乳、黃糖、生粉加入滾水拌勻成黏稠狀；

4. 放入素帶子；

（圖片由作者提供）

5. 熱鍋放油，油滾後最慢火，煎香素帶子至金黃色；

（圖片由作者提供）

6. 把素帶子放在生菜上即成。

味道：素帶子質感滑軟，加上南乳汁稍為煎香就更加香口惹味！伴以生菜，可以像生菜包般一起食也非常特別，外層清翠，內有南乳香脆味，相信大人小朋友都會喜歡！

難度：1分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家