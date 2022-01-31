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31/01/2022

湯水達人Natalie｜新年特別版雞湯！「鮮玉竹姬松茸雞湯」增強免疫力，疫情下啱飲！姬松茸要點揀？

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　　每逢新年，大家也一定煲雞湯吧！雞湯當然要配冬菇，不過冬菇老是常出現在賀年菜中，若果再要飲冬菇湯就免不了太膩！我們這次就用姬松茸代替冬菇，做一個「鮮玉竹姬松茸雞湯」，既可以養陰補水，又可以增強免疫力，疫情下啱晒！

 

 

料理、湯水達人Natalie

 

 

姬松茸：補腎、增強免疫力之選！

 

　　姬松茸亦叫做巴西蘑菇，除了可以補腎和增強免疫力，亦可以降低膽固醇和血糖等，與猴頭菇、茶樹菇並列為三大保健食用菌！姬松茸用途十分廣泛，除了煲湯，亦可以用來燜煮、煮意粉、做煲仔飯等等，所以完全不用擔心買得太多用不完。

 

　　很多人會以為愈大粒的姬松茸就愈好，但其實不用貪大粒，細細粒反而更好用！而選擇姬松茸時，最主要留意三件事：顏色呈淡橙黃色、菇莖夠粗身和散發淡淡的杏仁味，這樣的姬松茸就最香最好味。

 

　　由於姬松茸上可能帶有雜質，所以在使用前可先浸大約15分鐘，然後用一張廚紙和筲箕隔走姬松茸上的雜質，隔走雜質後把浸姬松茸的水留來煲湯就最perfect！

 

Nat Nat 小教室：雞腳點煲先唔爛？

 

　　想整個湯更香更甜，我會加入新鮮雞腳，但經常也有朋友說雞腳燜完或煲湯後都會全部爛掉，很苦惱！其實只要先把雞腳汆水和斬掉腳趾，然後把雞腳完全沖凍，放在雪櫃雪一晚，讓雞腳的皮有足夠的時間收縮，無論是煲湯或是燜煮，雞腳都不會爛掉。

 

　　另外，如果你怕雞腳斬了腳趾後會出油，可先把雞腳放入煲魚袋才煲湯，就可以把大部分的油份隔絕，不用自己慢慢隔油啦！

 

下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！

 

 

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