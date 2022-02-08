健康大過年，新春佳節養生正當時！忙碌了一年，到了農曆新年，一家人終於能夠坐在一起吃頓豐富的團年飯、開年飯。期間嘗盡美點佳餚，瓜子糖果、煎堆、賀年糕點……故春節亦正正是腸胃問題多發的時候，許多人都是節日餐桌上吃出了問題，多食油膩之品，飲食不定時，加上睡眠不足，令脾胃功能受損。每逢節日過後，許多人都有腸胃積滯、便秘、口臭、牙肉浮腫或作痛、咽乾口燥、聲嘶乾咳、口舌生瘡、肝火上盛等症狀。

今期註冊中醫師張立彤介紹湯水食療，給大家於節日後回氣：

熱氣反酸：淡菜皮蛋瘦肉粥

材料：淡菜5錢、皮蛋2隻、瘦肉4両、白米2両

製法：先將瘦肉洗淨切絲，皮蛋切粒備用；再將淡菜、白米洗淨，連同瘦肉共入煲，加適量清水煮成粥，最後將皮蛋放入粥內再滾3分鐘，加海鹽調味即可

功效：健脾養胃、降火

喉痛口乾：沙參烏梅飲

材料：沙參1兩、烏梅5錢、藏青果3錢、冰糖適量（按個人對甜味需求調整）

製法：將所有材料共入煲中，加入清水6碗，以武火煲滾後再以文煲約40分鐘左右即可，代茶飲用

功效：利咽喉、生津

消化不良：山楂蘿蔔瘦肉湯

材料：白蘿蔔2斤、山楂5錢、谷芽、麥芽各1両、瘦肉半斤、鮮陳鴨腎各1對

製法：先將鮮鴨腎、瘦肉洗淨，汆水；陳鴨腎預先浸泡數小時；白蘿蔔去皮切片；再連同其他材料加水10碗共入煲中，以武火煲滾後轉文火煲約1小時左右，加鹽調味即可

功效：行氣消積、清熱健胃除脹

下一頁：便秘口臭、酒醉頭痛食療推介

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便秘口臭：生地無花果瘦肉湯

材料：大生地3錢、蓮子4錢、南杏3錢、北杏1錢、馬蹄6至10粒、無花果6個、蜜棗2粒、瘦肉半斤

做法：先將瘦肉洗淨，汆水；所有材料浸洗乾淨，放入燉盅，燉2至3小時，加海鹽調味即可

功效：清熱除煩，生津潤腸

酒醉頭痛：枳椇子醒酒飲

材料：枳椇子3錢、葛花2錢、春砂仁2錢、白豆蔻2錢、青皮絲2錢、白朮2錢、雲苓5錢、澤瀉3錢、生薑3片

做法：先將春砂仁、白豆蔻打碎，再將所有材料放入煲中，加水2碗，浸15分鐘後以武火煲滾後轉文火煲約30分鐘即可

功效：加速酒精由小便排出，並能醒脾解酒、行氣散滯

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。