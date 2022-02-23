「疫情很嚴重啊。」Amy說。

「一般而言，立春過後，大地開始回暖。現正雨水節氣，很少天氣變得這麼寒冷。異常天氣會使人體抵抗力下降。」我說。

「剛過去的大寒和小寒都沒這麼冷。就算不感染新冠病毒，也會著涼而病。」Amy說。

「現在天氣又冷又潮濕，所以在臨床上治療都伴散寒袪濕為主。」我說。

「就算確診了也是？」Amy問。

「大方向是的。如果去到處方中藥等治療層面，具體要根據病者的狀態，如正氣多或少，有所不同。」我說。

「若感染了怎麼辦？不少人說等政府來處理需時太久。」Amy問。

「可聯絡相熟的醫師，會給予較適合的建議或處方中藥。」我說。

「痊癒後需要調理嗎？」Amy問。

「不少病者反映，經治療後症狀減輕了，但仍感到胃口一般，或微咳嗽。主因都是脾胃虛弱。在飲食上可以補脾，以助康復。

健脾胃的食物有南瓜和薯仔。南瓜性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。薯仔性平，味甘，亦有和胃健脾、補氣、解毒消腫的作用。

新冦病毒都以侵襲體表和肺為主。我們可以煲杏仁湯。杏仁性甘，味平，能止咳化痰，潤肺下氣。

天氣潮濕，可以吃眉豆。眉豆味甘，性平；入脾、胃經；能健脾袪濕、消暑解渴、益氣和中、解毒消腫、止瀉止嘔等功效。

以上的材料加豬骨，就可煲成時令湯水，對脾胃虛弱又濕重的人士十分合用。」我說。

「簡單又容易煲。」Amy笑說。

「還要注意保暖。晚上睡覺可穿襪子，或熱敷腹部，確保身體暖和，睡個好覺，才能減低患病機會。」我說。

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