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05/08/2022

老幼咸宜！清爽惹味「香荽淮山素火腿鹹魚肉魯生菜包」，一啖吃出多重口感

#素食 #簡易食譜 #快煮 #生菜包 #香荽淮山素火腿鹹魚肉魯生菜包 #食譜 #健康
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　　要為痛風者考慮素食，無嘌呤的素食材是相當重要。上次為嚼食力弱及痛風的老友記也合適食、以「素肉魯」為主角的素煮意「香荽歲玉末淮山蓉米粥」；今期繼續以「素肉魯」再發揮於正常嚼食力的老友記及一般人，目的是想展示如果你家中用這個食材，可以分別為特碎餐、嚼食力弱、或嚼食力較強、及一般家人共用餐的時候，各有選擇！

 

　　今次以同一款食材，稍微加點變化做生菜包，絕對是為一家老幼咸宜兼容度高的菜式選擇。同樣容易處理及烹調，目的是希望大家認識一開三做法的多元性，既環保慳家又有共融意識，更方便充份運用一包食材的份量。

 

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

 

 

「素心Cook」 Cook譜 （素肉魯、素火腿、素鹹魚食材提供：素茂有限公司）

 

名稱：「苟私藏 親心傷」（香荽淮山素火腿鹹魚肉魯生菜包）

 

風格：無嘌呤・純素・無五辛

 

材料：（2人分量）

 

（圖片由作者提供）

 

素肉魯     1／3包

鮮淮山     1／2條

素火腿     1／5條

素鹹魚      2 件

芫荽碎     少許

葵花籽     少許

生菜         數片

薑末         少許

 

營養重點：

 

　　1.    鮮淮山益氣養陰、補脾肺腎。

 

　　2.    素肉魯是用非基改的大豆纖維，已去除嘌呤，成份包括芥花油、蔗糖轉化液糖、非基因改造黃豆、小麥、及調味品。

 

做法：

 

　　1.    從冰箱取出素肉魯、素火腿、素鹹魚解凍；

 

　　2.    生菜沖洗乾淨，備用；

 

（圖片由作者提供）

 

　　3.    素肉魯解凍後取出1／3的分量，素肉魯可保持原來方粒狀，不用刴碎，本身已有調味；

 

　　4.    素火腿切出大概4片，然後切粒，備用；

 

　　5.    素鹹魚切粒，備用；

 

（圖片由作者提供）

 

　　6.    鮮淮山去皮、沖水、洗淨、切粒，備用；

 

　　7.    熱鍋放油，加入薑末炒香；

 

　　8.    加入素鹹魚粒，炒香；隨後加入素火腿粒、淮山粒，素肉魯粒，炒香；

 

　　9.    加入一茶匙黃糖和約一湯匙素蠔油，可加點水，再炒一會，放入芫荽，完成可以倒入先放好生菜葉的碟上；

 

（圖片由作者提供）

 

　　10.    可以按自己喜好加葵花籽，放入小生菜葉成為生菜包食用。

 

（圖片由作者提供）

 

味道：清新及香濃味共融，一家大小老幼咸宜。美味健康方便又環保！

 

難度：2分（10分為滿分）

 

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

 

註解：「苟私藏 親心傷」-  出處：《弟子規》。

 

　　這句話承接上一句是「物雖小 勿私藏」，意思是東西雖然很小，也不要背著父母，偷偷地將之私藏起來。 也可以引申解讀為事情雖然很小，不要擅自作主，而不稟告父母；假如任意而為，就有損為人子女的本分。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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