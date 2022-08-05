要為痛風者考慮素食，無嘌呤的素食材是相當重要。上次為嚼食力弱及痛風的老友記也合適食、以「素肉魯」為主角的素煮意「香荽歲玉末淮山蓉米粥」；今期繼續以「素肉魯」再發揮於正常嚼食力的老友記及一般人，目的是想展示如果你家中用這個食材，可以分別為特碎餐、嚼食力弱、或嚼食力較強、及一般家人共用餐的時候，各有選擇！

今次以同一款食材，稍微加點變化做生菜包，絕對是為一家老幼咸宜兼容度高的菜式選擇。同樣容易處理及烹調，目的是希望大家認識一開三做法的多元性，既環保慳家又有共融意識，更方便充份運用一包食材的份量。

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜 （素肉魯、素火腿、素鹹魚食材提供：素茂有限公司）

名稱：「苟私藏 親心傷」（香荽淮山素火腿鹹魚肉魯生菜包）

風格：無嘌呤・純素・無五辛

材料：（2人分量）

（圖片由作者提供）

素肉魯 1／3包

鮮淮山 1／2條

素火腿 1／5條

素鹹魚 2 件

芫荽碎 少許

葵花籽 少許

生菜 數片

薑末 少許

營養重點：

1. 鮮淮山益氣養陰、補脾肺腎。

2. 素肉魯是用非基改的大豆纖維，已去除嘌呤，成份包括芥花油、蔗糖轉化液糖、非基因改造黃豆、小麥、及調味品。

做法：

1. 從冰箱取出素肉魯、素火腿、素鹹魚解凍；

2. 生菜沖洗乾淨，備用；

（圖片由作者提供）

3. 素肉魯解凍後取出1／3的分量，素肉魯可保持原來方粒狀，不用刴碎，本身已有調味；

4. 素火腿切出大概4片，然後切粒，備用；

5. 素鹹魚切粒，備用；

（圖片由作者提供）

6. 鮮淮山去皮、沖水、洗淨、切粒，備用；

7. 熱鍋放油，加入薑末炒香；

8. 加入素鹹魚粒，炒香；隨後加入素火腿粒、淮山粒，素肉魯粒，炒香；

9. 加入一茶匙黃糖和約一湯匙素蠔油，可加點水，再炒一會，放入芫荽，完成可以倒入先放好生菜葉的碟上；

（圖片由作者提供）

10. 可以按自己喜好加葵花籽，放入小生菜葉成為生菜包食用。

（圖片由作者提供）

味道：清新及香濃味共融，一家大小老幼咸宜。美味健康方便又環保！

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「苟私藏 親心傷」- 出處：《弟子規》。

這句話承接上一句是「物雖小 勿私藏」，意思是東西雖然很小，也不要背著父母，偷偷地將之私藏起來。 也可以引申解讀為事情雖然很小，不要擅自作主，而不稟告父母；假如任意而為，就有損為人子女的本分。